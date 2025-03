Home

13 Marzo 2025

Livorno 13 marzo 2025 Disarmanti: l’arte ci mette la faccia, artisti e scrittori uniti per dire no al riarmo

Proprio da Livorno, città segnata pesantemente dalle distruzioni della Seconda Guerra Mondiale, si alza un appello per dire «NO» al riarmo dell’Europa.

La galleria d’arte Extra Factory, situata in Piazza della Repubblica, interrompe per due settimane la normale attività espositiva e si fa promotrice del progetto «disarmanti» accogliendo volti e messaggi di artisti e scrittori – già numerosi – che hanno scelto di “metterci la faccia” per fermare la folle corsa agli armamenti.

Da sabato 15 a domenica 23 marzo, dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 20 (tutti i giorni escluso il martedì), le pareti di Extra Factory rimarranno volutamente bianche, trasformandosi in uno spazio aperto al dialogo e alla creatività. Sarà allestito un piccolo set fotografico dove il fotografo Fabrizio Razzauti – che torna a scattare in studio dopo anni – realizzerà primi piani a chi desidera esprimere la propria visione di un’Europa pacifica e demilitarizzata.

Ogni ritratto sarà accompagnato da un messaggio o un pensiero personale, così che la raccolta di immagini diventi una voce corale per affermare l’urgenza di fermare il riarmo.

L’iniziativa ha già raccolto l’adesione di numerosi artisti tramite il passaparola sui social, uniti da un’ impegno collettivo. «Se riusciamo a guardare davvero questi volti – commenta Razzauti – forse potremo immaginare concretamente un’Europa diversa.

È un piccolo passo, ma necessario: quando tutto sembra incerto, possiamo e dobbiamo far parlare arte e artisti.»

La mostra, che riunirà i ritratti e i messaggi più significativi, sarà visitabile in anteprima presso Extra dal 26 aprile al 4 maggio, con l’obiettivo ambizioso di esportarla successivamente in altre sedi.

Per partecipare al progetto e prenotare il proprio scatto, è disponibile un modulo sul sito ufficiale di Extra Factory.

Artisti, fotografi e scrittori che desiderano condividere un messaggio sono i benvenuti.

Ulteriori contatti: info@extrafactory.it oppure chiamando il numero 0586 1837847

negli orari di apertura della galleria.

EXTRA FACTORY LIVORNO, Via della Pina d’Oro, 2 (piazza della Repubblica)