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Cronaca

“Disarmati”, il 3 giugno al Goldoni il nuovo spettacolo del Liceo Cecioni

Cronaca

25 Maggio 2026

“Disarmati”, il 3 giugno al Goldoni il nuovo spettacolo del Liceo Cecioni

Livorno 25 maggio 2026 “Disarmati”, il 3 giugno al Goldoni il nuovo spettacolo del Liceo Cecioni

Si terrà mercoledì 3 giugno alle ore 21 presso il Teatro Goldoni l’evento finale del progetto

“Cantiere aperto”, promosso dal Liceo Cecioni nell’ambito del “Piano scuola estate”.

“Disarmati”, titolo dello spettacolo inserito all’interno della rassegna “Laboratori in scena”, è il

frutto di quattro distinti laboratori tematici tenutisi tra febbraio e giugno e di una riflessione

sulla tendenza, sempre più diffusa nella nostra società, a costruirsi un nemico per dare un

senso alla propria esistenza. Basato su una libera rivisitazione dell’Iliade e di Romeo e

Giulietta, il lavoro è strutturato in due diversi atti e prende spunto dall’idea che certi impulsi

arrivino da molto lontano e che non ci sia niente di nuovo nelle nostre faide, da quelle di

pianerottolo fino a quelle planetarie.

Spiega Rino Bucci, dirigente del liceo: “…………”. Racconta invece Giulia De Padova, alunna

della 4ASU che partecipa alle attività di “Cantiere aperto” fin dal suo primo anno di liceo: “Il

mondo della recitazione mi ha sempre affascinata e sapevo che l’opportunità di interagire con

studenti di ogni sezione e indirizzo avrebbe arricchito la mia crescita. Ricordo con grande

emozione la prima volta che sono salita sul palco del Goldoni, spaventata dalla sua grandezza;

oggi, invece, mi rivedo più sicura in un luogo che mi è diventato familiare. La nostra scuola

offre numerose possibilità di espressione e il teatro è sicuramente una delle più significative

per sviluppare l’autostima, la sicurezza espositiva e la cooperazione”.

Il primo atto vedrà in scena le alunne e gli alunni Agnese Andrei, Andrea Bascietto, Giorgia

Bettinetti, Oleksandra Borysova, Giacomo Crosara, Giulia D’Amico, Jacqueline Del Ticco,

Caterina Di Chio, Vittorio Dompé, Claudia Falotico, Dario Flore, Veronica Flore, Pablo Foschini,

Viola Giorgi, Martina La Monaca, Gioia Lucchesi, Elena Lucioli, Beatrice Persico, Anna Pierini,

Matilde Quercioli, Vittoria Rodriguez, Pietro Romboli, Linda Rosito, Ayaka Shirasu, Mia Shivitz,

Ankit Tamberi, Tommaso Valori. La regia è a cura di Paolo Cosci e Tiziana Mazza.

Il secondo atto vedrà in scena le alunne e gli alunni Abinad Adami, Aurora Barizzonte, Gaia

Benassi, Camilla Cantini, Aurora Carmignati, Sara Chagra, Miki Ciaponi, Keren Cordova, Giulia

De Padova, Filippo Falleni, Giulia Falleni, Angela Fappiano, Marco Franchi, Alice Gambogi,

Giulia Grigorescu, Maria Lucrezia Lonzi Moschini, Pietro Lunadei, Martina Manfredini, Achille

Magnani, Giulia Montalto, Greta Nannetti, Alice Pepi, Leonardo Pennisi, Alessia Piscopo, Giada

Pistoini, Luca Puccini, Asia Raddi, Edoardo Re, Sara Rotini, Giorgio Sibaldi, Arianna Sidoti, Gaia

Susini, Edoardo Tavanti, Matteo Testa. La regia è a cura di Danila Moriconi e Alessio Traversi

La drammaturgia è di Alessio Traversi con il contributo delle/dei partecipanti

Oggetti di scena ed elementi scenografici sono stati realizzati da Rabha Aba, Shamin Alter,

Nicole Baduena, Martina Balestri, Carolina Balluchi, Noemi Brambilla, Arianna Brondi, Giorgia

Casalini, Arianna Domenici, Aurora Donati, Anna Falleni, Giulia Fappiano, Carlotta Favilla, Asya

Ferri, Margherita Ferrini, Sara Filiberto, Alice Filippi, Alessia Garzelli, Kadesha Korra, Diana