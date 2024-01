Home

Discarica a cielo aperto a Levante ripulita da Mr. Green e Nina

3 Gennaio 2024

Livorno 4 gennaio 2024 – Discarica a cielo aperto a Levante ripulita da Mr. Green e Nina

La strada chiusa a Levante, dietro la rotatoria di Largo Petrolini, è ancora una volta teatro di un triste spettacolo: una discarica a cielo aperto, un luogo che continua a essere abusato come deposito illegale di rifiuti. Sacchi neri dell’immondizia e altri materiali si accumulano lungo la strada chiusa al traffico, creando un’immagine deplorevole e dannosa per l’ambiente.

Non è la prima volta che questa zona diventa una discarica abusiva, e nonostante gli sforzi per ripulirla, il problema persiste, ripresentandosi periodicamente come una ferita aperta nel tessuto urbano.

Questa volta, la situazione ha attirato l’attenzione dell’ambientalista locale Mister Green, alias Francesco Stefanini, che insieme a Nina Palermo ha deciso di intervenire. In sole 4 ore di lavoro strenuo, hanno ripulito l’area, raccogliendo 8 sacchi di rifiuti, comprendenti plastica e vario materiale, per un peso complessivo di 40 chili e 300 grammi.

Tra i rifiuti raccolti spiccavano contenitori di plastica per olio motore e addirittura 43 bottiglie di birra. Quest’ultime, rispettando l’etica ambientale, sono state regolarmente smaltite alla vicina campana del vetro, dimostrando che una gestione corretta dei rifiuti è possibile e fondamentale.

L’intervento di Mister Green e Nina Palermo non solo ha contribuito a ripristinare la pulizia del luogo ma ha anche sottolineato l’importanza di una corretta gestione dei rifiuti da parte di tutti i cittadini.

L’episodio solleva nuovamente il dibattito sulla necessità di implementare strategie più efficaci per prevenire e contrastare le discariche abusive. È urgente coinvolgere la comunità, le istituzioni e gli ambientalisti in un dialogo costruttivo per trovare soluzioni sostenibili a questo problema crescente.

L’ambiente è responsabilità di tutti, e solo attraverso un impegno condiviso possiamo preservare la bellezza e la salute del nostro territorio.

