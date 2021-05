Home

Discarica a Limoncino, Occhi sulle Colline ribadisce il suo no

8 Maggio 2021

Discarica a Limoncino, Occhi sulle Colline ribadisce il suo no

Livorno 8 maggio 2021

Le associazioni di Occhi sulle Colline ribadiscono il loro NO alla discarica di Limoncino

Le associazioni aderenti ad Occhi sulle Colline invitano per domenica 9 maggio alle ore 10 tutta la cittadinanza a partecipare alla manifestazione

“Contro la discarica del Limoncino”

organizzata dal Comitato NO discarica per formare una CATENA UMANA lungo la via del Limoncino partendo dal presidio fino alla discarica.

Di nuovo siamo costretti a ripetere il nostro NO alla discarica del Monte La Poggia.

Per l’occasione riproponiamo di seguito l’ultimo e sempre attuale comunicato sulla questione, pubblicato nel 2019, in cui affermiamo che:

la discarica del Limoncino c’è perché il Parco dei Monti Livornesi non c’è.

A maggio 2020 il Consiglio Regionale ha istituito sulla carta il nuovo “Sistema integrato delle aree protette dei Monti Livornesi – Isola di Biodiversità” ma, di fatto, ancora oggi, siamo in attesa di un piano di gestione e di un regolamento che gli diano corpo, anima e futuro.

Se siamo ancora qui a discutere di una discarica sul Monte La Poggia vuol dire che:

questa area protetta è ancora ben lontana dal nascere e che le Istituzioni continuano a negare alla Comunità la possibilità di uno sviluppo turistico sostenibile e dei conseguenti posti di lavoro.

Le associazioni aderenti a Occhi sulle Colline

Agire Verde Livorno

ANPANA Livorno (Associazione Nazionale Protezione Animali Natura e Ambiente)

ANWI Livorno (Associazione Nordic Walking Italia)

Associazione Costiera Calafuria

Associazione per il Parco Culturale di Camaiano ODV

Asd Il Mandriolo

Circolo Ippico l’Unicorno

Collesalviamo l’Ambiente

CAI Livorno (Club Alpino Italiano)

FIAB Livorno (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta)

GAPL (Gruppo Archeologico Paleontologico Livornese)

G.I.R.O.S. (Gruppo Italiano per la Ricerca sulle Orchidee Spontanee)

Legambiente Livorno

L.I.P.U. Livorno (Lega Italiana Protezione Uccelli)

Salviamo il Salvabile

U.S. Vicarello 1919

Trekking Libertas

WWF Livorno ODV (World Wide Fund for Nature)

