Discarica abusiva in via Enriques: periferia senza pace (Foto)

18 Dicembre 2024

Livorno 18 dicembre 2024 Discarica abusiva in via Enriques: periferia senza pace

Via Enriques trasformata in discarica a cielo aperto: l’ennesimo abbandono di rifiuti

La Via Enriques, situata alla periferia nord di Livorno, torna purtroppo al centro dell’attenzione come teatro di abbandono indiscriminato di rifiuti. La strada, lunga e chiusa, è da tempo una delle aree più colpite dal fenomeno dello scarico abusivo, diventando ciclicamente una vera e propria discarica a cielo aperto.

Mobili, frigoriferi, materassi, tavolini di plastica e un’impressionante quantità di sacchi neri accatastati, il cui contenuto resta ignoto, sono stati lasciati ai bordi della strada. Un’immagine desolante che, come segnalato dai residenti e documentato dalle immagini, ricorda un’oasi ecologica di AAMPS, con una fondamentale differenza: qui i materiali vengono semplicemente abbandonati, senza alcuna attenzione al riciclo o allo smaltimento corretto.

Il problema non è nuovo: episodi di questo tipo si ripetono con preoccupante regolarità, complice l’isolamento della via e la sua conformazione, che la rende particolarmente adatta a chi vuole disfarsi illegalmente dei rifiuti senza essere visto.

I residenti chiedono controlli più frequenti e misure concrete per fermare questo scempio ambientale che colpisce una delle aree periferiche della città, con gravi ripercussioni sia per il decoro urbano che per l’ambiente.