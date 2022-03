Home

8 Marzo 2022

Discarica di Limoncino, Il camion dei rifiuti non passa

PaP: " hanno fatto rispettare ciò che invece Comune, Regione e Forze dell'ordine non sono riusciti a fare"

Livorno 8 marzo 2022

Oggi alle ore 05.00 di mattina è ufficialmente iniziato il presidio permanente del comitato “No alla discarica del Limoncino”.

Potere al Popolo Livorno è vicino a questa battaglia e presidia insieme ai cittadini consapevoli ed agli attivisti.

“Sin dal 2019 abbiamo seguito e supportato il Comitato e la sua battaglia per la salute di tutti i Livornesi cercando di essere di supporto anche con lo strumento del Consiglio Comunale tramite la nostra consigliera Aurora Trotta. – Afferma Potere al Popolo che prosegue”

Il presidio stamattina ha fatto si che un camion pieno di rifiuti diretto alla discarica sia tornato indietro senza passare dalla strada privata di Via del Limoncino; anche in virtù del fatto che superasse i 35 quintali di portata e per questo vietato da diverse sentenze.

La mobilitazione cittadina ha finalmente fatto rispettare ciò che invece Comune, Regione e Forze dell’ordine non sono riusciti a fare nelle scorse settimane.

Invitiamo la città a partecipare e venirci a trovare nei prossimi giorni per essere tutti uniti in questa lotta imprescindibile per la salute della nostra città”.

