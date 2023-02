Home

Discarica di Limoncino, il Comune esprime parere contrario al rinnovo dell’AIA

2 Febbraio 2023

Discarica di Limoncino, il Comune esprime parere contrario al rinnovo dell’AIA

Livorno 2 febbraio 2023 – Discarica di Limoncino, il comune esprime parere contrario al rinnovo dell’AIA

Discarica di Limoncino, “sulla vicenda abbiamo tenuto un atteggiamento molto preciso e chiaro che ci porta ad annunciare oggi che il Comune ha formalizzato in conferenza dei servizi un parere negativo per quanto riguarda il rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA), per tutta una serie di motivi noti”. Lo ha dichiarato il sindaco Luca Salvetti durante la conferenza stampa “Livorno città virtuosa dal punto di vista ambientale”

