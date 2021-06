Home

Cronaca

Ambiente

Discarica di Limoncino, la Regione dice no al ricorso

Ambiente

16 Giugno 2021

Discarica di Limoncino, la Regione dice no al ricorso

Livorno 16 giugno 2021

Ieri pomeriggio Rosaria Scaffidi del comitato No alla discarica di Limoncino ha incontrato con la Regione.

Una videochiamata a Firenze con l’assessore Monni Monia e il dirigente all’ambiente Bernini Edo per discutere sul ricorso alla sentenza del Tar.

La Regione ha tempo fino al 30 giugno per opporsi alla sentenza del Tar, e proprio per smuovere questo suo “immobilismo” a due settimane dalla scadenza, il comitato dopo varie mobilitazioni è riuscito ad avere un incomtro che non è andato a buon fine

Le parole di Rosaria Scaffidi che spiegano le ragioni della Regione al no al ricoso:

“Stamani alle ore 12 abbiamo avuto un incontro in video chiamata con la regione e precisamente con l’assessore Monni Monia e il dirigente all’ambiente Bernini Edo sulla questione ricorso contro la sentenza che annulla la sospensiva sul conferimento rifiuti e concede l’utilizzo del lotto 1.

La spiegazione sul fatto che non possono fare ricorso è, a nostro parere, assurda.

Sostengono che il ricorso non può essere fatto perché hanno acconsentito alla nomina di un verificatore.

Il verificatore è una figura nominata dal giudice del tribunale in parole povere è il corrispondente del CTU .

Questa affermazione del dirigente Bernini ci ha lasciati a quanto basiti perché il parere di un verificatore non preclude la possibilita per siccessivi ricorsi.

A sentenza avvenuta è facolta delle parti ricorrere o accettare il giudizio finale a prescindere che sia stato nominato o no un verificatore.

Arpat è una agenzia a servizio della regione quindi non le competeva il ricorso

La regione ha dunque accettato il giudizio ignorando le posizioni prese dal comune di livorno nonché le proteste in atto .

Solo il sindaco Salvetti e la sua giunta hanno dimostrato di avere a cuore la salute dei livornesi e la città di livorno.

Noi per la regione non abbiamo nessun valore e a quanto sembra nemmeno il parere di ARPAT”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin