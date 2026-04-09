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Discarica ex Lucchini, accordo tra Comune di Piombino e Rinascenza Toscana

Piombino

9 Aprile 2026

Discarica ex Lucchini, accordo tra Comune di Piombino e Rinascenza Toscana

Piombino (Livorno) 9 aprile 2026 Discarica ex Lucchini, accordo tra Comune di Piombino e Rinascenza Toscana

Priorità alle bonifiche, al territorio e al rilancio siderurgico

Piombino (LI), 8 aprile 2026. Il Comune di Piombino e Rinascenza Toscana hanno sottoscritto un

accordo che definisce in modo chiaro e condiviso il futuro della discarica ex Lucchini di

Ischia di Crociano. Si tratta di un’intesa che giunge dopo una lunga fase di approfonditi confronti e

che consente ora di aprire una nuova stagione fondata su trasparenza, condivisione degli obiettivi,

definizione di modalità operative chiare e tutela dell’interesse pubblico, nel pieno rispetto delle

esigenze ambientali e delle prospettive di sviluppo industriale del territorio.

L’accordo recepisce e traduce in impegni concreti quella che è stata fin dall’inizio la linea sostenuta

con fermezza dall’amministrazione comunale: la discarica deve essere prima di tutto uno strumento

al servizio del territorio di Piombino, delle bonifiche del SIN (Sito di Interesse Nazionale) e della

prospettiva di rilancio siderurgico dell’area industriale. In questo quadro viene stabilito un preciso

ordine di priorità per il conferimento dei rifiuti, destinando in via prioritaria gli spazi della discarica ai

rifiuti derivanti dalle operazioni di bonifica del SIN di Piombino, a quelli provenienti dagli impianti

siderurgici dell’area produttiva e alle attività infrastrutturali legate allo sviluppo industriale locale,

nonché ai rifiuti prodotti nel territorio comunale.

L’intesa introduce inoltre un principio fondamentale: non saranno realizzate ulteriori nuove

discariche nel territorio del Comune di Piombino. Rinascenza Toscana si impegna infatti a non

promuovere la costruzione di nuovi impianti né direttamente né attraverso società collegate e a

rinunciare espressamente alla possibilità di realizzare una nuova discarica nell’area Li53.

L’accordo rafforza in maniera significativa anche le garanzie ambientali. Rinascenza Toscana si

impegna ad adottare misure stringenti di controllo e monitoraggio su percolato, falda, emissioni

odorose e impatti acustici, con obblighi di trasparenza e pubblicazione dei dati ambientali accessibili

alla collettività, in linea con i principi di apertura e condivisione con il territorio che ha guidato il

management dell’impresa sin dai primi passi di questo percorso. Per assicurare un controllo costante

sarà istituito un Osservatorio composto da rappresentanti del Comune, Rinascenza Toscana e

da membri indicati dalle associazioni ambientaliste e dalla comunità locale, con il compito di

monitorare il rispetto degli impegni assunti e verificare gli effetti ambientali delle attività della

discarica nel tempo, restituendo i risultati del proprio operato ai cittadini.

L’intesa prevede infine il superamento del contenzioso amministrativo attualmente pendente tra le

parti, consentendo di consolidare un quadro di collaborazione tra istituzione e impresa orientato alla

gestione responsabile dell’impianto e alla tutela degli interessi della città.

“Questo accordo – dichiara il Sindaco di Piombino Francesco Ferrari – rappresenta un passaggio

importante per la nostra città. Fin dall’inizio del nostro mandato abbiamo sostenuto con

determinazione un principio molto semplice: la discarica deve essere al servizio di Piombino, non il

contrario. In questi anni abbiamo difeso con forza la necessità che questo impianto fosse funzionale

prima di tutto alle bonifiche del SIN, alla gestione dei rifiuti legati alla siderurgia e allo sviluppo

industriale del territorio. Oggi quel principio diventa un impegno formale e vincolante. Abbiamo

ottenuto l’esclusione di nuove discariche sul nostro territorio, introdotto strumenti di gestione

ambientale più rigorosi e rafforzato la trasparenza verso i cittadini, trovando apertura e disponibilità

di Rinascenza Toscana a costruire un percorso condiviso. Piombino è una città che ha dato molto

all’industria del Paese e che ha pagato un prezzo alto anche sul piano ambientale. Per questo ogni

scelta deve essere guidata da responsabilità, equilibrio e visione. L’obiettivo resta quello che

abbiamo indicato fin dall’inizio: bonificare, rilanciare la siderurgia e restituire prospettive di sviluppo

alla nostra comunità. Questo accordo con Rinascenza Toscana rappresenta un passo concreto in

quella direzione”.

“Siamo molto soddisfatti di questo accordo con il Comune di Piombino, grazie al quale si è raggiunta

un’intesa e una convergenza d’intenti che rappresenta una vera pietra miliare – commenta Marco

Vergero, AD di Rinascenza Toscana -. Si avvia infatti un percorso condiviso e di lungo periodo,

fondato sulla collaborazione istituzionale e su una visione comune del ruolo che le infrastrutture

ambientali possono avere per la collettività e per il tessuto produttivo locale. Mettere a valore le aree

di smaltimento finale, affiancandovi impianti tecnologicamente avanzati per il trattamento dei cumuli,

significa contribuire in modo responsabile alle bonifiche del SIN, accompagnare il rilancio siderurgico

dell’area e offrire soluzioni a problematiche ambientali complesse ereditate dal passato,

migliorandole attraverso interventi di messa in sicurezza, controllo e monitoraggio. Grazie a una

gestione ambientale rigorosa, aperta al confronto e orientata all’interesse pubblico, espressione dei

principi di responsabilità, trasparenza e attenzione al territorio che ci contraddistinguono, potremo

coniugare tutela dell’ambiente e sviluppo industriale, restituendo a Piombino prospettive concrete e

durature”.

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Contatto per la stampa:

Claudio Zitoli | +39 333 4998968 | claudiozi@hotmail.co

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