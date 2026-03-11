Discarica in terrazzo Casalp da due anni

Da diversi mesi sto cercando, con gli strumenti che ho a disposizione, di dare seguito alle ripetute segnalazioni dei residenti di Via Bussotti, quartiere Corea, dove, all’interno di un terrazzo di un appartamento murato di Casalp, situato accanto all’ingresso condominiale, vi è da oltre due anni un crescente abbandono di oggetti e di rifiuti. Questo sta generando forti maleodoranze, ed attirando insetti e ratti, con i condomini sempre più nauseati.

Rifiutandomi di presentare un’interrogazione per una questione così semplice, e non far perdere tempo all’assessorato su partite più complesse, ho avviato diverse e numerose interlocuzioni sia con gli uffici comunali che con Casalp, e sono riuscito, circa un mese fa, a parlare con il Presidente Canovaro, a margine di una commissione consiliare, mostrandogli la situazione.

Il Presidente mi ha rassicurato che è già attenzionata e che, in poche settimane, avrebbero mandato qualcuno a ritirare gli oggetti e a ripulire il terrazzo. Purtroppo, ad oggi, ancora non si vedono aggiornamenti ma mi auguro, anche attraverso questo promemoria stampa, che arrivino a breve!.E’ quanto dichiara il consigliere comunale FdI Alessandro Palumbo