1 Aprile 2025

Discarica in via Valle Benedetta Palumbo (FdI): Necessaria collaborazione tra Comune e Provincia per evitare danni all'ambiente

Livorno 1 aprile 2025

Discarica lungo Via della Valle Benedetta. Necessaria collaborazione tra Comune e Provincia per evitare danni all’ambiente.

Da qualche mese, alcuni residenti del Limoncino segnalano la presenza di una discarica lungo Via della Valle Benedetta (poco prima dello svincolo su Via del Limoncino), causata certamente da alcuni incivili che non hanno alcun rispetto per l’ambiente. Essendo una strada provinciale, non coperta quindi dalla TARI, ho sollecitato gli uffici della Provincia per un intervento.

Una raccolta parziale é stata poi fatta (la foto lo mostra) ma, negli ultimi giorni, i residenti mi hanno fatto presente che i rifiuti sono stati abbandonati nuovamente lungo la strada, riportando la situazione al punto di partenza. Se non possono essere installate delle fototrappole, sarebbe opportuno posizionare dei cassonetti che possano contenere i rifiuti in attesa della raccolta. Oppure, se neanche questo è possibile, almeno mettere una cartellonistica che mostri il divieto di abbandono rifiuti, e che indichi anche le sanzioni previste dal codice della strada.

Aggiungo, infine, che sotto quel punto vi sono fognature, e questo, in caso di forti pioggie o episodi alluvionali, puo’ portare danni all’ambiente da non sottovalutare. Auspico quindi che il Comune e la Provincia collaborino per tutelare la natura del Limoncino, considerando che quel luogo grida già vendetta per altre note ingiustizie del passato che ancore ci portiamo dietro.