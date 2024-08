Home

17 Agosto 2024

Livorno 17 agosto 2024 – Discarica nel bosco vicino al canile comunale, la denuncia di Ata-Pc (Video)

L’indecente scempio nel bosco di Livorno vicino a via di Vallimbuio nei pressi del canile comunale Quello che vedete nelle immagini del video è la situazione in cui versa una delle aree verdi della città crazie a persone senza scrupoli che pur di non smaltire correttamente i rifiuti si comportano in questo modo scellerato

Nel video Simona Bertotto, presidente dell’associazione animalista Ata-Pc