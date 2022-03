Home

Discariche a Stagno, l’appello di un residente ad autorità e cittadini

30 Marzo 2022

Stagno (Collesalvetti, Livorno) 30 marzo 2022

Un appello alle autorità e ai cittadini per migliorare lo stato della frazione di Stagno

Mi chiamo Franco Martinelli, sono un cittadino di Stagno dagli anni ’70 del secolo scorso.

Ho letto molti vostri articoli sulla tematica dell’abbandono dei rifiuti nella nostra frazione e quindi voglio dare il mio contributo.

I problemi ambientali qua, si sa, non mancano… ma adesso vedere anche tutto questo degrado fa veramente male.

Molte sono le strade sia pubbliche che private che nell’ultimo anno sono state inondate da rifiuti, non solo urbani.

Pneumatici, eternit, vasche da bagno, bombole del gas, giochi per bambini, lastre di vetro, sacchetti dell’immondizia, mobili, bottiglie, elementi in materiali plastici e tanti altri rifiuti non meglio individuabili nell’insieme, sono quei rifiuti che accompagnano le mie passeggiate negli ultimi periodi. Non è un bel vedere e mi rattrista molto.

Per mezzo del vostro giornale voglio lanciare un appello sia alle autorità affinché intensifichino i controlli e sia alle persone che commettono questi reati affinché ci ripensino.

Prima di venire a scaricare i vostri rifiuti a Stagno, fatevi delle domande e pensate al disagio che create alle altre persone.

Esistono i centri ecologici, usate quelli e fate del bene all’ambiente che vi ricordo essere di tutti, anche vostro.

Le immagini del degrado descritto inviate da Franco Martinelli

