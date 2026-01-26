Disco rosso per i Lions Amaranto a Colleferro

Home

26 Gennaio 2026

COLLEFERRO – LIONS AMARANTO LIVORNO 29-7

COLLEFERRO: Higonel; Silti, Iannucci, Fiorini S., Perfetti; Tomasi, Colucci, Fiorini A. (cap.), Gessi, Paris; Massicci, Damiani; Mosetti, Ionita, Giusti An.. Entrati anche: Iaboni, Bucci, Panci, Napoli, Acquista, Sapunaru, Bellino. All.: Giovanni Raineri.

LIONS AMARANTO LIVORNO: Magni N.; Carniel, Pellegrini, Bernini, N. Santana (16’ st Gregori); Mazzoni, Casalini (12’ st Chelli); Marchi (cap.), Chiarugi G. (25’ st Carrai G.), Consani N.; Ferra, Contini; Filippi, Zingoni (28’ st Savaglia), Vernoia (22’ st Moscatelli). All.: Michele Ceccherini e Francesco Consani.

ARBITRO: Daniele Ambrosio di Napoli.

COLLEFERRO (Roma).

Disco rosso alle porte di Roma. Ai Lions Amaranto non è sufficiente una prova generosa per tornare ad un successo che manca dalla quarta giornata. A Colleferro, al cospetto di una squadra, quella locale, più cinica e concreta, i livornesi hanno ceduto 29-7. Quattro le mete – condite da tre trasformazioni ed un piazzato – per i rossoneri laziali, che dunque si sono assicurati il massimo della posta (i cinque punti; vittoria e bonus-attacco). Per gli amaranto, ‘solo’ una meta, quella – peraltro di buona fattura – realizzata, nella ripresa, dal valido mediano di apertura Daniele Mazzoni (che peraltro aveva siglato due marcature pesanti anche otto giorni prima, nel precedente turno, in casa contro l’Olbia). Meta trasformata dal sempre positivo estremo Nicola Magni (che peraltro ha rimediato un cartellino giallo). Per effetto di questo nuovo stop (nessun punto racimolato), i labronici, sorpassati proprio dal Colleferro, scivolano al nono e penultimo posto in classifica.

I risultati della nona giornata – ultima di andata – di serie B, girone 4 (il raggruppamento del centro Italia; tra parentesi i punti validi per la classifica): Olbia – Lions Alto Lazio 11-18 (1-4); Gubbio – CUS Siena 33-10 (5-0); UR Firenze cadetto – Roma Olimpic cadetto 38-29 (5-1); Perugia – Cavalieri Prato/Sesto cadetti 20-14 (4-1); Colleferro – Lions Amaranto Livorno 27-7 (5-0). La classifica al termine del girone di andata: Lions Alto Lazio 42; Gubbio 36; Olbia 34; Perugia 33; CUS Siena 22; Cavalieri cadetti 20; UR Firenze cadetti 18; Colleferro 15; Lions Amaranto Livorno 11; Roma Olimpic cadetto 2. Domenica prossima, per la prima di ritorno, i Lions Amaranto ospiteranno i Cavalieri cadetti.

Il punteggio conclusivo indicato dal tabellone dello stadio ‘Natali’ è severo per la squadra labronica, peraltro giunta in terra laziale in formazione rimaneggiata. Il Colleferro ha legittimato la vittoria, ma uno scarto meno vistoso avrebbe rispecchiato con più fedeltà l’andamento della sfida, a lungo viaggiata sui binari dell’equilibrio. Pressochè in parità il numero delle nitide occasioni costruite. I padroni di casa, con le proprie briose giocate al largo, sono parsi più pratici degli ospiti: i Lions, troppe volte, si sono visti sfuggire l’ovale a ridosso dell’area di meta avversaria. La stagione in corso – più che mai considerato che non si registreranno retrocessioni – si sta dimostrando preziosa per inserire nella prima squadra dei ‘Leoni’ tanti giovani e giovanissimi. Anche in questa ultima partita del girone d’andata (quinta gara giocata in trasferta su nove incontri), gli allenatori amaranto Michele Ceccherini e Francesco Consani hanno schierato tra i titolari, ben quattro elementi nati nel 2006: l’ala Brian Santana, il centro Riccardo Pellegrini, il flanker Nicola Consani e il pilone Mattia Vernoia. Stanno giocando titolari – di fatto per la quarta stagione consecutiva – anche tre giocatori del 2005: il centro Nico Bernini, il mediano di mischia Gabriele Casalini e il tallonatore Cristian Zingoni. In campo, a Colleferro, due classe 2004, l’ala Enzo Diego Carniel e il seconda linea Giorgio Ferra; un loro coetaneo, il trequarti Thomas Chelli, ha giocato parte della ripresa. Il terza centro classe 2003 Giacomo Marchi, tra i migliori, ha guidato la squadra con le mansioni di capitano; un altro classe 2003, Giulio Carrai, è entrato nel corso del match. Squadra futuribile, che – anche con nuovi giocatori attualmente impegnati con il Granducato under 18, nel campionato èlite di categoria – può aprire un lungo ciclo. Ben vengano i problemi in questo campionato, se possono servire per acquisire utili esperienze e alzare, nei prossimi anni, l’asticella…