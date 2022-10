Home

Disco rosso per i Lions Livorno sul campo del Florentia

17 Ottobre 2022

FIRENZE 17 ottobre 2022

Sul sintetico del ‘Marco Polo’, il campo del Florentia, una delle più autorevoli candidate al primo posto, l’unico che consegna il biglietto di sola andata per la serie A, i Lions Amaranto Livorno – imbottiti di giovani e giovanissimi – lotta con grande generosità per oltre un tempo.

Poi, alla distanza, complici due espulsioni temporanee, fa terribilmente fatica.

I bianco-viola, dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio ‘solo’ 14-3 (due mete a zero), si scatenano nella ripresa, quando mettono a bersaglio altre sette mete.

Il pronostico della vigilia è pienamente rispettato, ma attenzione: nelle dimensioni il punteggio conclusivo di 54-3 punisce oltremisura le ingenuità ospiti.

Gli amaranto, solo dopo la prima ora di gioco, hanno abbassato la guardia. E il Florentia, impietoso, secondo una legge non scritta del rugby (uno sport nel quale il rispetto per l’avversario si mostra spingendo sempre sull’acceleratore, anche a risultato acquisito), ne ha approfittato.

Ben quattro mete dei gigliati sono giunte nella seconda parte del secondo tempo, con gli avversari alle corde.

Per i labronici, che domenica scorsa, nel primo turno del campionato di B avevano riposato, una sconfitta severa, ma da mettere in preventivo. Saranno ben altre le gare da non fallire.

FLORENTIA – LIONS AMARANTO LIVORNO 54-3

FLORENTIA: Pietramalla; Bastiani, Bini (1’ st Malagigi), Zappitelli, Venturi; Delli Carpini, Ferrara; Baggiani (cap.), Gatta, Stefanini (14’ st Ardori) (19’ st Gianassi M.); Zonta (19’ st Palmiotto), Cecconi (19’ st Gianassi E.); Trechas (33’ st Biagioni), Patruno (4’ st Guidotti), Scottini. All.: Luigi Ferraro.

LIONS AMARANTO LIVORNO: Mazzoni; Gregori (Zaccagnini T. 24’ st), De Libero, Michelazzi (22’ st Casalini), Bernini N., Magni N., Magni N.; Bernini G., Scardino (cap.), Marchi (28’ st Chiarugi G.); Cortesi, Ciandri; Vitali G., Savaglia, Lischi (1’ st Bertini) (22’ st Fusco). A disp.: Zingoni, Zaccagnini F. All.: Fabrizio Gaetaniello.

ARBITRO: Vincenzo De Martino di Napoli.

MARCATORI: nel pt (14-3) 4’ m. Bini tr. Delli Carpini, 10’ cp Magni M., 22’ m. Venturi tr. Delli Carpini; nel st 11’ m. Malagigi tr. Delli Carpini, 18’ m. Scottini tr. Delli Carpini, 23’ m. Trechas tr. Delli Carpini, 31’ m. tecnica Florentia (fallo su Delli Carpini), 33’ m. Palmiotto, 40’ m. Pietramalla tr. Delli Carpini.

NOTE: espulsioni temporanee per Michelazzi (12’ st) e Casalini (31’ st). Calci: Delli Carpini 7/8 nelle trasformazioni, Magni M. 1/1 nei piazzati. In classifica 5 punti per il Florentia e 0 per la LundaX Lions Amaranto.