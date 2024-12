Home

3 Dicembre 2024

Livorno 3 dicembre 2024 Disco rosso per il Livorno Rugby under 16

Disco rosso nella Città del Tricolore, o per meglio dire a Cadè, frazione del comune di Reggio Emilia.

All’Unicusano Livorno Rugby under 16, sul terreno dei validi pari età reggiani del Valorugby, non è stata sufficiente una prova ricca di determinazione e volontà. I biancoverdi, che nelle loro fila contano anche su atleti dell’Elba (il tutto grazie ad un proficuo rapporto di collaborazione tra i due sodalizi), hanno perso 24-13.

L’incontro era valido per la terza giornata del Girone Interregionale 1, il torneo – praticamente il raggruppamento del centro Italia del campionato èlite di categoria – che vede al via le migliori otto realtà di Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Umbria.

Domenica prossima, i livornesi allenati da Diego Rolla, Alessandro Saltapari, Marco Scutaro, Francesco Franci ospiteranno il Bologna.

Al Centro Sportivo Cadè, inizialmente in campo, per gli ospiti, questo schieramento:

Frediani; Aspromonti, Balduinotti, Lenzi Giu., Ferro; Celi R., Padella; Gambogi, Paolini, Catta; Franci L., D’Ercole; Gambicorti, Del Moro, Campora. Inizialmente in panchina: Bichi, Bertini, Simione, Le Guevel, Saltapari A., Scutaro M., Delli Zuani.

Per i livornesi, un piazzato nel corso del primo tempo (a bersaglio l’apertura Romeo Celi) e due mete non trasformate nella ripresa (autore ancora Celi e il trequarti centro Giovanni Balduinotti). I biancoverdi, che hanno perso con un margine superiore alle sette lunghezze e non si sono assicurati il bonus-attacco, non hanno ottenuto in questa difficile trasferta alcun punto per la propria classifica. Nella categoria under 16 sono impegnati atleti nati negli anni 2009 e 2010.