22 Gennaio 2024

Livorno 22 gennaio 2024 – Disco rosso per la Libertas Liburnia div. Reg 1 contro il Calcinaia

Disco rosso sulle sponde dell’Arno. La Libertas Liburnia paga a caro prezzo una difesa non sempre organizzata e concreta e nel match valido per la prima di ritorno del campionato di Divisione Regionale 1 (l’ex D), girone A, cede sul campo del Basket Calcinaia 86-72.

Nel momento della verità, in questa gara più equilibrata rispetto a quanto possa indicare il punteggio conclusivo, alcune decisioni arbitrali hanno pesato non poco. Si potrebbe restare a lungo ad approfondire i temi dell’incontro e a recriminare su alcuni episodi: meglio concentrare ogni sforzo in vista della partita di domenica prossima con il Valdicornia. Sarà il primo impegno casalingo del 2024 (PalaBastia, palla a due alle 18:15) e, soprattutto, sarà un incontro molto delicato per i gialloblù. Che, necessariamente, per rientrare nel giro playoff dovranno accelerare e racimolare da qui alla fine della regular season un buon bottino di punti. I mezzi per guardare al futuro con fiducia ed ottimismo non mancano. Calcinaioli in vantaggio 26-23, 48-40 e 66-47 al termine dei primi tre tempini. Livornesi sempre in scia, ma incapaci di perfezionare l’aggancio. Il tabellino: Pardini 6, Lorenzini 7, Baroni 1, Mori 14, Spinelli 13, Gamba 6, Apolloni 4, Mannucci 6, Bellavista 13, Pistolesi. All.: Ferretti; ass.: Martella.

