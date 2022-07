Home

Eventi

Discofresco a Calafuria: Italian Summer with best sound for sex and love

Eventi

9 Luglio 2022

Discofresco a Calafuria: Italian Summer with best sound for sex and love

servizio navetta gratuito

Discofresco a Calafuria: Italian Summer with best sound for sex and love

precisamentecalafuria

DISCOFRESCO 🌊

@deeplovefactory

🗓 10 july #7

⌚ From 19.30 to 1

📍 @precisamentecalafuria

❤️ Italian Summer with best sound for sex and love

Per info e prenotazione tavoli 393 2101052 Leonardo

Precisamente a Calafuria, via del Littorale 248 – Livorno

Segui Precisamente a Calafuria su Facebook

Segui Precisamente a Calafuria su Instagram

Il servizio navetta gratuito è realizzato tramite un accordo con Michele Bardi, COTALI ( consorzio taxisti livornesi)

Gli orari del servizio Navetta da Metamare a Calafuria

– giovedì dalle 20.00 alle 2.00

– sabato dalle 23.00 alle 4.00

– domenica dalle 20.00 alle 1.30

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin