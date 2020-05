Home

19 maggio 2020

Discoteche, interviene la Lega: “Sosteniamo gli imprenditori”

Toscana (Livorno) 19 maggio 2020 – Il Coordinatore della Lega Giovani Toscana, Federico Bussolin, interviene per dare voce alle tante preoccupazioni dei proprietari e dei gestori delle discoteche che, in Toscana come nel resto d’Italia, soffrono la crisi dovuta alla pandemia in atto.

La sponda arriva dalla Camera dei Deputati, dove l’On. Luca Toccalini, Coordinatore federale Lega Giovani, sta portando avanti le istanze di imprenditori e lavoratori di questo settore, oltre 400.000 in Italia considerando l’indotto, il tutto per un fatturato di circa 4,5 miliardi di euro.

Tra le proposte individuate con imprenditori e associazioni di categoria troviamo il ripristino dei voucher cartacei per il lavoro occasionale, l’abolizione dell’imposta sugli spettacoli la creazione di reali ed ulteriori garanzie sulla proroga della cassa integrazione in deroga, la pace fiscale, l’estensione del credito di imposta previsto dall’articolo 56 del decreto Cura Italia, anche in relazione agli immobili accatastati come categorie D3 e D8 e la sospensione dei costi fissi, quali le utenze, come luce, gas, l’occupazione del suolo pubblico, con possibilità di rateizzarle sul lungo periodo.

“Servono risposte immediate per la sopravvivenza dei locali, per il mantenimento dei posti di lavoro e per una ripartenza in sicurezza.” – concludono quindi Toccalini e Bussolin.

Onorevole Luca Toccalini: Coordinatore federale Lega Giovani.

Federico Bussolin: Coordinatore Lega Giovani Toscana