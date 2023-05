Home

Discussione in consiglio comunale, parla l’aderente al Comitato NO Cubone

11 Maggio 2023

Livorno 11 maggio 2023 – Discussione in consiglio comunale, parla l’aderente al Comitato NO Cubone

“Chiarimento sull’accaduto di ieri in Consiglio Comunale

A rettifica di quanto riportato dalla stampa voglio precisare che l’attacco verbale che ho fato ieri in Consiglio Comunale non era rivolto personalmente al Sindaco, tant’è che sono rimasto anche stupito dalla sua reazione scatenata, molto probabilmente, da parole non capite o male interpretate vista la confusione che già regnava nell’aula.

La mia è stata una semplice richiesta all’ assessora Viviani sul perché ci sia questa ostinazione a non

considerare i terreni della ex-Labrogarden per la costruzione dell’impianto sportivo.

Rivolto al Sindaco, ho soltanto domandato se non ci fossero altri interessi dietro a questa operazione e di metterci la faccia dandoci personalmente una risposta visto che hanno sempre sostenuto che la scelta è di tipo politico”.

