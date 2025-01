Home

15 Gennaio 2025

Discussione petizione di Porto Pulito in consiglio comunale, l’associazione esprime cauta soddisfazione

L’Associazione Livorno Porto Pulito esprime cauta soddisfazione per lo svolgimento

della discussione in Consiglio Comunale, avente ad oggetto la petizione

popolare di 1.200 firme sul tema dei fumi navali.

La totalità delle forze politiche ha ringraziato i cittadini e le cittadine firmatarie, nonché

la nostra Associazione che ha portato all’attenzione del Consiglio una tematica ambientale e

sanitaria non ancora affrontata in quella sede.

Da più parti inoltre si è sottolineato che il traffico portuale non deve più causare impatti

sanitari sulla popolazione, poiché salute e lavoro sono diritti che devono essere ugualmente

tutelati, rifuggendo la tentazione di contrapporli attraverso il cosiddetto “ricatto

occupazionale”.

In particolare, ci auguriamo di aver ben compreso l’affermazione del Sindaco, circa la

ferma volontà di installare una centralina fissa pubblica in zona portuale, nonostante l’avviso

contrario di Regione ed Arpat all’estensione della “rete di monitoraggio regionale”.

Poiché il contesto politico non è nuovo ad affermazioni di principio non seguite

tempestivamente da azioni concrete, accogliamo con favore anche l’iniziativa dei gruppi

consiliari che hanno deciso di presentare una mozione articolata a sostegno delle tre richieste

dei cittadini e lavoratori livornesi.

Prossimamente quindi il Consiglio Comunale sarà chiamato a ritornare sull’argomento

e pronunciarsi con una specifica votazione in merito non solo a nuove centraline di

monitoraggio ma anche alle rilevazioni dei fumi prodotti dalle singole navi e alla loro effettiva

idoneità a collegarsi alle banchine elettrificate pronte nel giugno 2026.