Disfatta Us. Livorno calcio, i commenti amaranto ed i meme dei pisani

20 Giugno 2022

Livorno 20 giugno 2022

Dai commenti amaranto, “immagino le risate di Spinelli” ad Effetto Pomezia nei meme dei pisani

Dopo la brutta partita di ieri dell’US Livorno a Pomezia i tifosi amaranto sono delusi, arrabbiati con la squadra ma sempre fedeli al nome e alla maglia del Livorno.

La delusione dei tifosi è ben rappresentata da questo commento nella pagina Facebook dell’US Livorno 1915:

“Nonostante mille occasioni per farcela, nonostante un arbitro che ha fischiato tutto a favore nostro, loro ci hanno mangiato le caviglie e hanno avuto voglia e meritato di salire. Avrebbero meritato di salire senza i rigori.

Peggior partita del Livorno vista nella mia vita. Mai visto una squadra così molle e supponente. Colpi di tacco inutili, tentativi di rovesciate. Roba da circo”

Gli altri commenti:

D’accordo con te in 50 anni che seguo il Livorno non mi sono mai vergognato tanto,oggi ho visto il peggio del peggio mai visto. Via tutti….l’anno prossimo non ne deve rimanere nessuno di questi……

————-

tifavo quasi pomezia ai rigori tanto sono stati odiosi

————————-

Ci ripescheranno giustamente per lo schifo fatto dal Figline, ciò non toglie che siamo una squadra di pottine indegne. Solo per la maglia, avanti magico livorno

————————

Consegnare il “corredo” già da stasera e andare via tutti, per dignità, senza salutare, grazie. Ho sempre sostenuto, ora a cose fatte si può dire.

—————————

Siete roba da gatti fradici dati ner muso per la ‘oda!!!

———————–

È giusto rimanere in eccellenza alle finali si è dimostrata la peggiore squadra!!!

L’eventuale ripescaggio sarà la consacrazione del fallimento di questi qui che erano in campo oggi, indegni di aver vestitito questa maglia e indegni di rivestirla in qualsiasi categoria

——————

A ulteriore conferma oggi si è vista in campo una squadra piena di bolliti, ex giocatori professionisti, senza schemi, senza cattiveria agonistica, senza un allenatore, Presidente Toccafondi ora faccia piazza pulita, via tutti, e dentro gente giovane e motivata, di categoria, idem lo staff tecnico!!!

————-

Immagino le risate di Spinelli.

Risposta

Tranquillo non solo spinelli e’li a ridere ma anche noi pisani , forza Pisa sempre

Ed infatti ora tocca ai pisani ridere del Livorno e lo fanno con dei meme sulla pagina Facebook di Vituperio Pisa

I meme di Vituperio





