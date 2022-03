Home

Disguido prenotazione, accesso negato al distretto Livorno sud, l’Asl si scusa

2 Marzo 2022

LIVORNO, 2 marzo 2022

Questa mattina, a causa di un disguido organizzativo del servizio di prenotazione Cup attivo al distretto Livorno Sud di via Mondolfi, alcune persone non hanno potuto accedere alla prestazione richiesta.

L’Azienda USL Toscana nord ovest si scusa per quanto accaduto impegnandosi a rivalutare le procedure attive e annunciando che nelle prossime settimane il sistema di prenotazione online ZeroCoda coinvolgerà anche i distretti attivi nei quartieri di Ardenza e Fiorentina migliorando la facilità di accesso e la qualità del servizio.

Con l’occasione ricordiamo che esistono modalità alternative di prenotazione rispetto ai tradizionali sportelli. In particolare per fissare visite ed esami (inclusi esami Tao) si può ricorrere al servizio CupTel che risponde al numero 0586-22.33.33 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 e il sabato dalle 8 alle 13 oppure rivolgersi alle farmacie abilitate. Per pagare il ticket, inoltre, sono utilizzabili sia le casse automatiche sia i totem PuntoSì presenti su tutto il territorio. Per i referti diverse sono le soluzioni proposte per il ritiro: possono essere stampati in autonomia ai totem oppure scaricati tramite le app Toscana Salute e Servizi Sanitari Livorno. Tramite app e totem è possibile, inoltre, anche procedere autonomamente al cambio del medico.

La maggior parte di queste funzioni (pagamenti, cambio del medico, stampa referti ecc) possono inoltre essere fatte anche attraverso il portale Open Toscana utilizzando, per autenticarsi, il sistema di identità digitale Spid oppure, se si è in possesso di lettore di smart card tramite la tessera sanitaria e il pin rilasciato al momento della attivazione

