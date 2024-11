Home

Livorno 9 novembre 2024 Dismissione inceneritore, Europa Verde: “Finalmente compiuto passo fondamentale da Aamps”

Con la dismissione dell’inceneritore è stato finalmente compiuto un passo fondamentale da AAMPS e RetiAmbiente di concerto con Sindaco e Giunta comunale. Siamo estremamente soddisfatti di questo risultato e ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito a raggiungerlo.

Siamo consapevoli che giungere a questo traguardo non è stato un percorso semplice. La città ha finalmente la possibilità di guardare al proprio futuro con maggiore consapevolezza ecologica, grazie a una decisione che annulla l’impatto nocivo delle ceneri tossiche e mette fine ad un impianto obsoleto.

In questo lungo percorso, Europa Verde ha svolto un ruolo da protagonista, seguendo con costanza e attenzione ogni fase della vicenda. Il nostro partito ha studiato approfonditamente i documenti tecnici, formulato proposte concrete e soluzioni alternative per una gestione sostenibile dei rifiuti. Abbiamo sempre sostenuto l’importanza di politiche più attente alla salute dei cittadini e alla salvaguardia dell’ambiente, promuovendo metodi di smaltimento e riciclo ecologici e vantaggiosi.

La chiusura dell’inceneritore non è solo una vittoria per Europa Verde, ma un grande successo per l’intero movimento ecologista, che continua a lottare per un futuro in cui la sostenibilità diventi la norma e non l’eccezione. Con questa decisione, la nostra città non solo riduce le sue emissioni inquinanti, ma si pone all’avanguardia nella gestione dei rifiuti.

A questo punto, è fondamentale che si investa in soluzioni sostenibili, innovative e capaci di rispondere alle sfide ambientali future. La chiusura dell’inceneritore è solo l’inizio di un cammino che richiede impegno e visione a lungo termine.