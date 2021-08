Home

Disordini e fumogeni in venezia, caos nella notte. Il video postato da Perini e i commenti dei residenti

1 Agosto 2021

Disordini e fumogeni in venezia, caos nella notte. Il video postato da Perini e i commenti dei residenti

Livorno 1 agosto 2021

Notte “brava” nel quartiere della Venezia, le immagini di delinquenza in un quartiere che di notte si trasforma in terra di nessuno, “ma è tutto regolare, è solo una percezione”.

Il video postato dal consigliere comunale della Lega Alessandro Perini

Fumogeni, confusione in Venezia

Il consigliere Perini continua: “Ancora immagini clamorose dei tanti fatti di disturbo e delinquenza accaduti ieri sera in Venezia, il quartiere che Salvetti chiama «il salotto buono della città.

“Chissà cosa direbbe se tutto questo accadesse sotto le finestre di casa sua.

Per oggi non commento oltre, lo giudicheranno i livornesi”.

Perini: “È notte, nessuno controlla. La bicicletta (verosimilmente rubata) viene lanciata nei fossi”.

Non c’è solo il commento del consigliere comunale, sulla pagina Facebook di Vivi la Venezia, molti sono i commenti dei cittadini esasperati

Alcuni dei commenti:

“Notti terribili in Venezia. Non si dorme più sia per il frastuono, sia per i continui tentativi di furti. Questa non è Malamovida è illegalità e delinquenza, quindi così va trattata”:

Scena “normale”, due parole di descrizione seguite dalla seguente immagine di un ragazzo sdraiato in terra

ho appena inviato email alla redazione di Le Iene.

Fatelo tutti allegando link agli articoli, foto o video che avete;

Dalle 2 alle 5…succede di tutto. Musica a palla, urli, cori, strilla, liti di coppie, liti di gruppi, gente che si accascia, chi vomita, chi carico di alcol e sostanze spacca, batte, rompe, urla, picchia…. Va bene così?!?!;

Caro Sindaco Luca Salvetti, è tua la bicicletta che questi Baldi giovani stanotte hanno parcheggiato nel canale? Sempre stanotte ti segnalo che per il chiasso sotto le mie finestre mi sono svegliato più volte e ho visto alle 24.00 una giovane coppia in terra KO, una altra invece alle 02.30 faceva sesso. In Venezia tutti ci vengono a divertirsi ma nessuno ci vuole abitare chissà perché. La mia famiglia per vendere la casa di mia madre ci ha messo più di 10 anni. Io ci sono nato e vorrei restarci ma non so se resistero`, ho una certa età e con le patologie che ho e non dormendo ….

Ti ho votato e ti rivoterei perché non oso pensare all’alternativa, ma ti posso dire che sono veramente incxxxxxo per le tue dichiarazioni sui cittadini della Venezia che in gran parte ti hanno votato.

