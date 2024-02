Home

Dispositivi obsoleti, Whatsapp dice addio a diversi smartphone – Ecco la lista completa

27 Febbraio 2024

WhatsApp addio su diversi Smartphone: ecco la lista completa dei dispositivi interessati

Una notizia spiacevole sta per colpire gli utenti di WhatsApp: a partire dal 29 febbraio, l’applicazione di messaggistica non sarà più disponibile su numerosi smartphone. Il quotidiano online Il Giornale ha pubblicato l’elenco completo dei dispositivi su cui l’app non potrà più essere utilizzata.

Il motivo principale di questa decisione è il fatto che molti di questi telefoni sono diventati obsoleti e non sono più in grado di supportare l’applicazione. WhatsApp richiede almeno 300 MB di memoria interna e il sistema operativo Android 5.0, ma molti di questi dispositivi datati non soddisfano tali requisiti.

Ecco l’elenco dei dispositivi interessati:

Samsung: Core, Trend Light, Ace2, S3 Mini, Trend-2 custodia, X2.

LG: Tutti gli Optimus dalla L2 alla L7 (compresi i modelli di tipo doppio), F3, F3Q, F6, F7, Emanare, Lucido-due.

Huawei: Ascend Compagno, G740, D2.

iPhone: 6S, 6S Plus, SE.

Altre marche: Sony Xperia M, Lenovo A820, ZTE V956-UMI X2, ZTE Grand S Flex, Promemoria ZTE Faea F1, THL W8, Wiko Cink Five, Winko Notte Oscura, Archos 53 Platino.

I possessori di questi dispositivi riceveranno un avviso da WhatsApp e avranno due opzioni: cambiare il dispositivo o scegliere un’altra applicazione di messaggistica istantanea.

