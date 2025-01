Livorno 27 gennaio 2025 Disservizi centro prelievi, USL: chi effettua prelievo senza carattere di urgenza è invitato a spostare la prenotazione

L’Azienda USL Toscana nord ovest informa che si stanno verificando disservizi presso i centri prelievi dell’ambito territoriale di tutta la provincia di Livorno a causa di un guasto, non ancora risolto, sul sistema di accettazione degli esami di laboratorio.

L’Azienda si scusa per i disagi e sta mettendo in atto tutte le soluzioni che sono nella propria disponibilità per alleviarli.

Tutti gli esami che rientrano nei percorsi di urgenza (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si possono elencare i prelievi per INR/TAO, oncologici, procreazione medicalmente assistita, pre-ospedalizzazione, percorso gravidanza e nascita, trapiantati, creatinina in previsione di esami radiologici, dosaggio farmaci, dosaggio ormonale in giornata) sono assicurati.

Per chi deve effettuare un prelievo di routine senza carattere di urgenza si potranno verificare ritardi e code al momento dell’accettazione, pertanto la Asl invita gli utenti che hanno già prenotato per i prossimi giorni un prelievo a spostare la prenotazione usando il portale Zero Code.

Il personale in servizio agli sportelli amministrativi dei centri socio sanitari e Case della Salute della provincia di Livorno è dedicato all’accettazione dei prelievi. Le altre attività di tipo amministrativo, come la prenotazione Cup o il servizio di anagrafe sanitaria, saranno quindi assicurate esclusivamente nella seconda parte della giornata.

L’ASL è in costante contatto con Estar e con i fornitori del nuovo applicativo per risolvere al più presto i problemi tecnici che la transizione al nuovo sistema sta incontrando e si scusa con i cittadini per i disagi.