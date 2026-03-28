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Disservizi Poste a Collesalvetti: la Lega ottiene il cronoprogramma delle riaperture

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28 Marzo 2026

Disservizi Poste a Collesalvetti: la Lega ottiene il cronoprogramma delle riaperture

Collesalvetti (Livorno) 28 marzo 2026 Disservizi Poste a Collesalvetti: la Lega ottiene il cronoprogramma delle riaperture

Disservizi postali a Collesalvetti, arriva il cronoprogramma: riapertura a giugno per l’ufficio principale

Passi avanti per il ripristino dei servizi postali nel territorio di Collesalvetti, da mesi alle prese con disagi che hanno colpito soprattutto anziani e cittadini più fragili. Dopo settimane di criticità legate a furti, rapine e problemi strutturali, la Lega locale annuncia di aver ottenuto un cronoprogramma ufficiale per la riattivazione degli uffici.

Il confronto tra il direttivo della sezione locale del partito – rappresentato da Laura Petreccia e Vito Capogna – e la direzione regionale di Poste Italiane, coordinato anche con il livello nazionale, ha portato alla definizione di alcune date chiave.

La notizia principale riguarda l’ufficio postale del capoluogo: la riapertura è prevista nella prima metà di giugno. Secondo quanto comunicato, i ritardi sono stati causati da difficoltà nel reperimento degli arredi e nell’individuazione della ditta incaricata dei lavori. Fino ad allora, i cittadini potranno continuare a rivolgersi alla sede di Vicarello, operativa nei giorni feriali e dotata di sportello automatico attivo 24 ore su 24.

Più complessa, invece, la situazione dell’ufficio di Nugola , per il quale è ancora in corso la ricerca di nuovi locali idonei. Nel frattempo, il servizio resta garantito presso la sede di Stagno , anch’essa dotata di ATM h24.

Per alleggerire la pressione sugli uffici principali, restano inoltre attivi altri punti sul territorio, come la sede di Guasticce e la rete dei punti LIS e Punto Poste, che consentono di effettuare operazioni di base come pagamenti, ricariche e servizi per imprese.

Dal direttivo della Lega arriva un messaggio chiaro: “Non abbassiamo la guardia. Il nostro obiettivo è garantire che ogni frazione torni ad avere i servizi che merita”. Il monitoraggio sui lavori proseguirà, con l’obiettivo di evitare ulteriori ritardi e assicurare il rispetto delle tempistiche annunciate.

Una situazione ancora in evoluzione, dunque, ma che dopo mesi di difficoltà sembra finalmente avviarsi verso una soluzione concreta.

Disservizi Poste a Collesalvetti: la Lega ottiene il cronoprogramma delle riaperture