Disservizi Poste a Collesalvetti: la Lega ottiene il cronoprogramma delle riaperture
Collesalvetti (Livorno) 28 marzo 2026 Disservizi Poste a Collesalvetti: la Lega ottiene il cronoprogramma delle riaperture
Disservizi postali a Collesalvetti, arriva il cronoprogramma: riapertura a giugno per l’ufficio principale
Passi avanti per il ripristino dei servizi postali nel territorio di Collesalvetti, da mesi alle prese con disagi che hanno colpito soprattutto anziani e cittadini più fragili. Dopo settimane di criticità legate a furti, rapine e problemi strutturali, la Lega locale annuncia di aver ottenuto un cronoprogramma ufficiale per la riattivazione degli uffici.
Il confronto tra il direttivo della sezione locale del partito – rappresentato da Laura Petreccia e Vito Capogna – e la direzione regionale di Poste Italiane, coordinato anche con il livello nazionale, ha portato alla definizione di alcune date chiave.
La notizia principale riguarda l’ufficio postale del capoluogo: la riapertura è prevista nella prima metà di giugno. Secondo quanto comunicato, i ritardi sono stati causati da difficoltà nel reperimento degli arredi e nell’individuazione della ditta incaricata dei lavori. Fino ad allora, i cittadini potranno continuare a rivolgersi alla sede di Vicarello, operativa nei giorni feriali e dotata di sportello automatico attivo 24 ore su 24.
Più complessa, invece, la situazione dell’ufficio di Nugola, per il quale è ancora in corso la ricerca di nuovi locali idonei. Nel frattempo, il servizio resta garantito presso la sede di Stagno, anch’essa dotata di ATM h24.
Per alleggerire la pressione sugli uffici principali, restano inoltre attivi altri punti sul territorio, come la sede di Guasticce e la rete dei punti LIS e Punto Poste, che consentono di effettuare operazioni di base come pagamenti, ricariche e servizi per imprese.
Dal direttivo della Lega arriva un messaggio chiaro: “Non abbassiamo la guardia. Il nostro obiettivo è garantire che ogni frazione torni ad avere i servizi che merita”. Il monitoraggio sui lavori proseguirà, con l’obiettivo di evitare ulteriori ritardi e assicurare il rispetto delle tempistiche annunciate.
Una situazione ancora in evoluzione, dunque, ma che dopo mesi di difficoltà sembra finalmente avviarsi verso una soluzione concreta.