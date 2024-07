Home

"Disservizi pubblici" in piazza Giovine Italia – La lettera

8 Luglio 2024

"Disservizi pubblici" in piazza Giovine Italia – La lettera

Livorno 8 luglio 2024 – “Disservizi pubblici” in piazza Giovine Italia – La lettera

“Quando gli eventi pubblici e non lasciano strascichi di “mala gestione” risultano poco “divertenti” e diventano “disservizi pubblici”

Dopo Straborgo (31/5 – 2/6) dal 7 al 12 di Giugno le riprese di un film nella piazza richiesero lo spostamento dei cassonetti dei rifiuti sugli scali Manzoni e ció fu annunciato in modo preciso e capillare dall’apposizione di avvisi su ogni portone da parte di Aamps, nel quale informava della temporaneitá del provvedimento e della ricollocazione il giorno 13 Giugno.

Fatto sta che questo non é avvenuto: L’area dove erano i cassonetti, ancora delimitata da striscie gialle é diventata sede di parcheggio “abusivo”,

i cassonetti permangono sugli scali manzoni con estremo disagio per gli anziani e per i ristoratori (numerosi nella zona),su un marciapiede che d’estate viene anche invaso dalle piante rampicanti dell’Istituto Nautico, oltretutto sotto il sole tutto il giorno diffondono miasmi “poco piacevoli”.

La gestione dei rifiuti si sottolinea che non interessa solo l’ente Aamps, ma soprattutto i cittadini per cui si fornisce tale servizio: ove si collocano i cassonetti non deve costituire barriera architettonica o comunque disagio per i cittadini “fragili”, oltre a ció in zone fortemente caratterizzate dalla presenza di ristoranti (Borgo Cappuccini ne ha la piú alta densitá) deve essere consentito ai ristoratori un conferimento specifico, adeguato e costante senza che questo provochi disagi agli altri cittadini.

Si aggiunge a tutto questo la presenza nella piazza di due transenne comunali “dimenticate” da un mese, insieme ai cartelli per il divieto di sosta BJ temporaneo per le riprese del film che giacciono adagiati ai piedi di una tamerice.

Insomma malservizio dei servizi pubblici”.

La piazza dove c’erano i cassonetti

I cassonetti sugli scali Manzoni