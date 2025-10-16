Disservizi rilascio CIE, servizio ripristinato
Livorno, 16 ottobre 2025 Disservizi rilascio CIE, servizio ripristinato
A causa di un aggiornamento del firewall da parte dei Sistemi Informativi, si stanno registrando in queste ore problemi di connessione alla rete presso entrambi gli sportelli decentrati.
Tale disservizio rendeva impossibile l’accesso al portale ministeriale per il rilascio delle Carte di Identità Elettroniche (CIE).
Gli addetti ai Sistemi Informativi hanno lavorato per ripristinare la piena operatività della rete ed il servizio è stato ripristinato
Gli appuntamenti previsti per la giornata odierna verranno riprogrammati: gli utenti interessati saranno contattati direttamente dagli uffici per concordare una nuova data.
Il Comune si scusa per il disagio e ringrazia i cittadini per la comprensione e la collaborazione.