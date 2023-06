Home

Provincia

Rosignano

Castiglioncello

Disservizi telefonia a Castiglioncello, Tim attiva monitoraggio dopo interrogazione di Potenti e interesse del Governo

Castiglioncello

20 Giugno 2023

Disservizi telefonia a Castiglioncello, Tim attiva monitoraggio dopo interrogazione di Potenti e interesse del Governo

Castiglioncello (Rosignano, Livorno) 20 giugno 2023 –

Potenti (Lega): Tim avvia monitoraggio servizio telefonico grazie a mia interrogazione

“Ad inizio anno a Castiglioncello, frazione del comune di Rosignano Marittimo, i residenti abbonati a Tim avevano segnalato ripetuti disservizi sulla linea telefonica mobile che si erano protratti per settimane senza soluzione.

Avevo portato il caso in Parlamento, sollecitando il Governo ad intraprendere tutte le iniziative di competenza per sollecitare l’operatore al ripristino del servizio nell’area interessata ed un chiarimento su quanto avvenuto.

Ringrazio il Governo, nella persona del Sottosegretario per le imprese e il made in Italy Massimo Bitonci, che ha risposto alla mia interrogazione dopo aver consultato Tim ed aver avuto la conferma dei disservizi causati da parti degradate nella stazione radio.

E’ importante che, specialmente alla luce della stagione estiva e del prevedibile afflusso di turisti a Castiglioncello; il Governo abbia incassato dall’operatore l’impegno ad un processo di monitoraggio e ottimizzazione del servizio già avviato con l’attivazione di nuovo layer per la connessione LTE e il conseguente ampliamento della capacità di banda.

Grazie all’interessamento del Governo con la mia interrogazione al Senato potremo contare su un monitoraggio del servizio quanto mai importante in una località turistica come Castiglioncello con la previsione dell’aumento del traffico telefonico in estate”.

Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, senatore toscano della Lega

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin