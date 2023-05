Home

31 Maggio 2023

Distretti livornesi: aperti anche il pomeriggio per pratiche amministrative

Livorno, 31 maggio 2023 – Dal 1° giugno nei distretti della zona livornese si potranno effettuare pratiche amministrative anche nel pomeriggio.

Casa della Salute di Via del Mare- nuova apertura pomeridiana, dalle 14.00 alle 17.50, dal lunedì al venerdì, per pratiche relative al CUP, anagrafica, Tessere Sanitarie, protesica e richieste di trasporto. Rimane invariato l’orario della mattina (7.30 – 12.30).

Centro Socio-Sanitario di Salviano – nuova apertura di due sportelli amministrativi nel pomeriggio dal lunedì al venerdì (14.00 – 18.00). L’attività svolta sarà relativa a pratiche di Cup, anagrafica, tessere sanitarie, protesica e richieste di trasporto che si aggiungeranno all’attività già in essere il mattino (7.00 – 12.30) per attività di laboratorio analisi, Cup, anagrafica, tessere sanitarie, protesica e richieste di trasporto)

Centro Socio-Sanitario Fiorentina- apertura di due sportelli amministrativi dalle 8.30 alle 16.30, dal lunedì al venerdì. L’attività svolta sarà relativa a pratiche di Cup, anagrafica, tessere sanitarie, protesica e richieste di trasporto. La mattina rimarrà attivo il servizio amministrativo per il laboratorio analisi con orario 7.00 – 12.15.

La ASL ricorda che è possibile effettuare on line la scelta e revoca del proprio medico e/o pediatra (cambio medico) direttamente dal proprio pc, dal proprio tablet o cellulare e prevede l’utilizzo di un modulo elettronico. Anche le prenotazioni, le disdette e i pagamenti a CUP possono essere effettuati on line. Questo il percorso per accedervi: https://www.uslnordovest.toscana.it/servizi-online.

Anche per i prelievi la Regione Toscana ha attivato il sistema prenotazioni on line “Zerocode” che permette di scegliere la sede, la data e l’ora del proprio prelievo, direttamente dal computer di casa, dallo smartphone o da qualsiasi altro dispositivo elettronico, digitando l’indirizzo Zerocode.sanita.toscana.it oppure tramite l’app regionale “Toscana Salute”.

Inoltre, grazie all’innovativa APP “Toscana Salute” è possibile accedere a tutti i servizi on line della sanità toscana attraverso i dispositivi mobili.

Con Toscana Salute è possibile:

consultare i referti

scaricare il promemoria delle ricette per farmaci, visite ed esami

consultare il borsellino elettronico per celiaci

consultare gli accessi al pronto soccorso

prenotare e disdire visite mediche ed esami

pagare il ticket sanitario

scegliere il medico di famiglia

compilare e inviare l’autocertificazione per esenzione o per reddito per la compartecipazione alla spesa sanitaria

gestire il taccuino personale

trovare i numeri utili del Servizio sanitario e delle Aziende sanitarie

scaricare la certificazione verde Covid 19

Per usare la App in tutte le sue funzioni è necessario attivare la Tessera sanitaria oppure richiedere le credenziali SPID, per consultare i documenti clinici è necessario attivare il Fascicolo sanitario elettronico.

Tutti gli altri canali di contatto vanno elencati come fa di solito l'Ufficio Stampa: Call Center, prenotazioni on line, Zerocode, cambio medico, pagamenti con Iris.

