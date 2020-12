Home

Distretto di Collesalvetti (Li), da lunedì 21 dicembre cambiano gli orari degli sportelli amministrativi

19 Dicembre 2020

Collesalvetti (Livorno) 18 dicembre 2020

Da lunedì prossimo, 21 dicembre, per garantire un’offerta più rispondente alle necessità dell’utenza; cambiano gli orari dei servizi garantiti agli sportelli amministrativi del centro socio sanitario di Collesalvetti.

In particolare dal lunedì al giovedì gli sportelli saranno aperti dalle 7.15 alle 8.40 solo accettazione attività del laboratorio analisi (prelievi e consegna campioni) , mentre la prenotazione tramite Cup e il servizio di anagrafe sanitaria sarà garantito a partire dalle 8.40 alle 12.30.

Il venerdì gli sportelli saranno aperti con orario 10.30-12.30 solo per Cup e anagrafe sanitaria.

Con l’occasione si ricorda che attraverso il portale regionale Cup 2.0, raggiungibile al sito https://prenota.sanita. toscana.it/ anche tramite tablet o telefonino è possibile prenotare visite ed esami. Sono prenotabili quasi tutte le tipologie di prime visite e di visite di controllo, fanno eccezione gli esami che devono essere effettuati con i mezzi di contrasto (per esempio alcuni tipi di Tac e di risonanze magnetiche) e gli esami che richiedono una preparazione (per esempio le colonscopie), in quanto è importante che il paziente riceva il foglio di prenotazione stampato per leggere le istruzioni nelle note di preparazione all’esame e si attenga ad esse. Per utilizzare il portale occorre essere in possesso della ricetta elettronica dematerializzata e inserire il codice fiscale dell’assistito e il numero della ricetta elettronica. Al Cup 2.0 è possibile prenotare visite ed esami in tutte le strutture sanitarie di Livorno, m anche di Massa Carrara, Lucca e Viareggio.

Anche il pagamento dei ticket può essere effettuato online collegandosi al portale della Regione Toscana https://iris.rete.toscana.it/ public/, oppure al sito dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest (www.uslnordovest.toscana.it) accedendo alla sezione “Servizi on line”. In alternativa possono essere utilizzate anche le casse automatiche presenti sul territorio aziendale o le farmacie aderenti.

Per la stampa referti sono valide anche le ormai consuete modalità “no-sportello” tramite totem PuntoSì e app SmartSST.

