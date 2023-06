Home

Cronaca

Distretto via del Mare, cambiano gli orari di alcuni servizi

Cronaca

10 Giugno 2023

Distretto via del Mare, cambiano gli orari di alcuni servizi

Livorno 10 giugno 2023 – Distretto via del Mare, cambiano gli orari di alcuni servizi

Da lunedì prossimo, 12 giugno, cambiano alcuni orari dei servizi assicurati nel distretto Livorno Sud di Via del Mare. Questi i nuovi orari:

– Prelievi del sangue: dal lunedì al sabato 7.15-11 (esclusivamente con prenotazione Zerocode)

– Consegna campioni biologici: dal lunedì al sabato 7.15-11 (esclusivamente con prenotazione Zerocode)

– Ambulatorio infermieristico: dal lunedì al venerdì 11.30-12

Con l’occasione ricordiamo che il sistema regionale di prenotazioni on line “Zerocode” permette di scegliere la sede, la data e l’ora del proprio prelievo, direttamente dal computer di casa, dallo smartphone o da qualsiasi altro dispositivo elettronico, digitando l’indirizzo Zerocode.sanita.toscana.it oppure tramite l’app regionale “Toscana Salute”.

Andando sul sito servono solo pochi rapidi passaggi e nessuna registrazione. È sufficiente scegliere la sede (provincia, comune e distretto preferito), inserire il codice fiscale e il numero di ricetta elettronica (è condizione necessaria avere una prescrizione con ricetta cosiddetta dematerializzata) e selezionare data e ora in cui si vuole effettuare il prelievo ematico o la consegna del campione biologico. Completata la prenotazione si riceve un sms di conferma al numero di cellulare che si è lasciato. Utilizzando questa modalità di prenotazione basterà presentarsi al Cup del centro prelievi muniti del codice di prenotazione, con non più di 10 minuti di anticipo rispetto all’orario dell’appuntamento, per accedere alla propria prestazione senza attese. L’avvio del sistema Zerocode comporta anche l’ampliamento dell’orario di apertura dello sportello amministrativo nei giorni dei prelievi.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin