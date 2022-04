Home

8 Aprile 2022

Stagno (Collesalvetti, Livorno), 8 aprile 2022

Distribuzione gratuita di cibo, a Stagno apre punto di ritiro in via Berlinguer

Non c’è pace per via Berlinguer a Stagno frazione di Collesalvetti. Continuiamo a parlare di questa via sempre più utilizzata come discarica abusiva

Oltre a nuovi imballaggi, sacchi pieni dal contenuto sconosciuto, plastica ed altro, adesso anche il cibo.

Una montagna di cibo imballato in vaschette trasparenti, gettato nella natura.

Un doppio scempio, è uno scempio dal lato ambientale ed è uno scempio dal lato umano, soprattutto di questi tempi. Hai del cibo avanzato? Bene portalo alla Caritas così magari si può fare anche del bene, e invece no; lo si porta a Stagno e lo si getta nel verde. Doppi complimenti all’autore del gesto.

Stagno è diventata una vera discarica a cielo aperto, possibile che l’amministrazione comunale non riesca a trovare soluzione a questo problema?

Le foto inviateci da un lettore delle new entries abbandonate in via Berlinguer

