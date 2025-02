Home

26 Febbraio 2025

Livorno 26 febbraio 2025 Disturba all’interno di una sala slot, arrestato nordafricano 34enne per violenza, minacce e resistenza

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Livorno, hanno arrestato un 34enne di origini nordafricane, con precedenti, per minaccia violenza e resistenza.

Gli eventi si sono verificati in piena notte a seguito della richiesta di intervento, veicolata alla centrale operativa dei carabinieri dal 112 NUE, che segnalava, presso una cd. “sala slot” del centro cittadino, la presenza di una persona intenta ad arrecare disturbo all’interno del locale ai danni degli avventori.

I carabinieri sono giunti prontamente sul posto ed hanno individuato l’uomo segnalato. L’uomo poco prima avrebbe anche lanciato un bicchiere di vetro infrangendolo in direzione del bancone della direzione. Dopo averlo condotto all’esterno e messo in sicurezza le persone presenti all’interno, lo hanno riportato alla calma, sebbene lo l’uomo versasse in un evidente stato di agitazione psico-fisica. Inizialmente avrebbe assunto una condotta aggressiva anche nei confronti degli operanti proferendo minacce, opponendo resistenza per ostacolarne l’operato ed il controllo.

Nel corso delle operazioni è poi intervenuto anche personale sanitario del 118 che, vista la condizione di forte agitazione per assunzione di sostanze alcoliche, hanno trasportato in ospedale per preliminari e cautelari verifiche sul suo stato di salute, dopodiché è stato condotto in caserma per gli atti di rito nonché poi dichiarato in stato di arresto in flagranza di reato per violenza minaccia e resistenza e ristretto su disposizione dell’AG competente presso il carcere Le Sughere di Livorno. Mattinata odierna il GIP del Tribunale labronico ha convalidato l’arresto.