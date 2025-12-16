Home

Cronaca

Disturba i condomini, la Polizia lo controlla e trova cocaina: denunciato e decreto di espulsione

16 Dicembre 2025

Livorno

Un intervento della Polizia di Stato di Livorno, nato per sedare una situazione di disturbo all’interno di un condominio, si è concluso con una denuncia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e con l’avvio delle procedure di espulsione dal territorio nazionale.

I fatti risalgono al pomeriggio di ieri, quando una Volante è stata chiamata a intervenire all’interno di uno stabile cittadino a causa del comportamento molesto di un uomo che stava creando scompiglio tra i residenti. Giunti sul posto, gli agenti hanno proceduto all’identificazione del soggetto, che fin dai primi momenti ha mostrato nervosismo, fornendo versioni contrastanti per giustificare la propria presenza nell’edificio e manifestando incertezza anche nel riferire le generalità.

Gli approfondimenti svolti dagli operatori hanno permesso di accertare che l’uomo, un venticinquenne, aveva con sé alcuni involucri termosaldati, nascosti nella tasca del giaccone che indossava. Il contenuto è stato successivamente analizzato e identificato come cocaina.

Alla luce degli elementi raccolti, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Dagli ulteriori accertamenti è inoltre emerso che il giovane, disoccupato, risultava irregolare sul territorio dell’Unione Europea. Per questo motivo il Prefetto ha emesso un decreto di espulsione.

L’episodio evidenzia come un intervento richiesto per motivi di ordine pubblico possa portare alla scoperta di situazioni più complesse, confermando il ruolo delle forze dell’ordine nel controllo del territorio e nella prevenzione dei reati legati allo spaccio di droga.