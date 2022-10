Home

10 Ottobre 2022

Disturbi dell’apprendimento, Simoncini: “presto un tavolo per favorire l’accesso al mondo del lavoro”

Patto Locale per la Formazione, presto un tavolo per promuovere la nuova normativa che favorisce l’accesso al mondo del lavoro per le persone con disturbi specifici di apprendimento

L’annuncio dell’assessore al Lavoro Gianfranco Simoncini nel corso di un convegno sulla dislessia

Livorno, 10 ottobre 2022 – In occasione della settima edizione della Settimana nazionale della dislessia, l’assessore al Lavoro Gianfranco Simoncini ha partecipato all’incontro “Dislessia nel mondo del lavoro; nuove frontiere per l’inclusione” promosso da Aid col patrocinio del Comune di Livorno.

Simoncini nel portare il saluto dell’Amministrazione ha presentato l’azione che il Patto locale per la formazione sta portando avanti per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, ricordando in particolare le iniziative nel campo dell’edilizia, della Nautica e nell’automotive.

Le recenti novità che per le persone con disturbi specifici di apprendimento sono inserite nella legge 25 del 2022 per favorire il loro accesso al mondo del lavoro, evitando ogni forma di discriminazione, Simoncini ha annunciato la volontà di convocare una seduta del tavolo del Patto locale per la formazione nel quale presentare la nuova normativa.

La normativa prevede condizioni di pari opportunità nelle prove selettive con l’utilizzo di strumenti e misure di supporto adeguati che permettano di compensare le difficoltà derivanti dal proprio disturbo ed esprimere compiutamente il proprio talento.

“Il confronto nel tavolo del Patto locale credo possa essere il miglior contributo che come Amministrazione Comunale possiamo dare alla settimana della dislessia – ha concluso il suo intervento Simoncini – presentando a tutti i rappresentanti delle imprese una normativa fortemente innovativa ed inclusiva che dobbiamo cercare di promuovere e far rispettare”.

