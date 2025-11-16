Home

16 Novembre 2025

Livorno 16 novembre 2025 Diventa autista volontario SVS: il tuo aiuto può cambiare una vita. Al via il corso gratuito

Diventare autista volontario non è solo un gesto di altruismo, è una scelta che cambia vite — e spesso anche la propria. Il 21 novembre partirà il nuovo corso gratuito per diventare Autisti Volontari del Sociale, il primo passo per entrare nel mondo SVS e iniziare un percorso fatto di solidarietà concreta, responsabilità e umanità.

Questo corso è pensato per tutte le persone che desiderano mettere a disposizione un po’ del proprio tempo per servizi fondamentali per la comunità. Non si tratta necessariamente di interventi sanitari, ma di attività che migliorano davvero la quotidianità di chi vive una situazione di fragilità: dal trasporto di persone con disabilità verso scuole o luoghi di lavoro, alla consegna di pasti caldi, spesa o farmaci a domicilio.

Un supporto semplice, ma indispensabile, che permette a chi è in difficoltà di accedere a cure, terapie, riabilitazioni e servizi essenziali.

Diventare autista del sociale significa accompagnare persone che contano su di te. Significa svolgere un servizio che molti danno per scontato, ma che per tanti rappresenta un ponte verso la serenità e l’autonomia. È un impegno che arricchisce, perché ogni sorriso, ogni grazie, ogni incontro ricorda quanto sia importante non lasciare indietro nessuno.

Il corso è totalmente gratuito e aperto a tutti i cittadini con almeno tre anni di patente B, per un’età compresa tra i 21 e i 75 anni. Le lezioni si terranno il 21 e 23 novembre, con il primo incontro fissato nella sede di Via San Giovanni 30, alle ore 21.00.

Chi desidera unirsi a questo percorso può richiedere informazioni scrivendo a

formazioneautisti@pubblicaassistenza.it o chiamando il 324 6918909.

Per iscriversi basta compilare il modulo disponibile al link:

https://www.pubblicaassistenza.it/diventa-volontario

Il momento migliore per dare una mano è adesso. Diventa parte di una rete che ogni giorno cambia la vita delle persone — un viaggio di solidarietà inizia sempre con il primo passo.

