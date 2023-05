Home

Uncategorized

Diventa clown dottore: al via un nuovo di corso di formazione promosso da Ridolina

Uncategorized

6 Maggio 2023

Diventa clown dottore: al via un nuovo di corso di formazione promosso da Ridolina

Livorno 6 maggio 2023 – Diventa clown dottore: al via un nuovo di corso di formazione promosso da Ridolina.

Nasi rossi e sorrisi: sono quelli che caratterizzano i clown dottori di Ridolina

I nasi rossi potranno essere indossati da coloro che, grazie a un nuovo corso di formazione, diventeranno clown di Ridolina.

Una nuova attività che l’Associazione, che da oltre venti anni opera nel reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale Santa Chiara di Pisa e in altri contesti fragili, ha deciso di promuovere.

Il corso di formazione si terrà a Marlia, in provincia di Lucca, presso la residenza sanitaria assistita “Don Alberto Gori” nei giorni 20/21, 27/28 maggio e 10/11, 17/18 giugno 2023. Si rivolge a tutte le persone maggiorenni che vogliono impegnarsi nel fare volontariato con la forza del sorriso e la poesia del naso rosso. Per accedere al corso è necessario inviare una mail a formazione@ridolina.it con richiesta di partecipazione, corredata di una foto e del proprio curriculum vitae. Appuntamento poi giovedì 11 maggio per un colloquio presso la residenza “Don Alberto Gori” a Marlia, al fine di conoscersi meglio e sciogliere eventuali dubbi !

Info: https://ridolina.it/

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin