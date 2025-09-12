Home

Cronaca

Diventa soccorritore volontario SVS, al via il corso base

Cronaca

12 Settembre 2025

Diventa soccorritore volontario SVS, al via il corso base

Livorno 12 settembre 2025 Diventa soccorritore volontario SVS, al via il corso base

Diventa Soccorritore Volontario: al via il nuovo Corso Base Gratuito di SVS

Hai mai pensato di fare la differenza nella tua cittá? È il momento giusto per agire e lasciarsi coinvolgere!

SVS (Società Volontaria di Soccorso) ha aperto le iscrizioni al nuovo Corso Base per Soccorritori Volontari con Abilitazione DAE, che si terrà il giorno 15 Settembre, un’opportunità per tutti i cittadini che desiderano avvicinarsi al mondo del Volontariato Sanitario e contribuire attivamente al soccorso e all’assistenza della popolazione.

Il corso è completamente gratuito, aperto a chi ha già compiuto 16 anni, e non è richiesta alcuna esperienza pregressa: solo voglia di imparare, mettersi in gioco e aiutare il prossimo.

Durante il percorso formativo, i partecipanti apprenderanno le nozioni fondamentali di primo soccorso, tecniche di intervento in ambulanza e l’importanza del lavoro di squadra.

Iscriviti ora:

Il calendario delle lezioni verrà fornito durante la prima serata.

Inizio corso: 15 Settembre Inizio corso: 15 Settembre

Sede: Via delle Corallaie 10 Sede: Via delle Corallaie 10

Durata e orari: ore 21.00 Durata e orari: ore 21.00

Per qualsiasi informazione inviare email a formazionesanitaria@ pubblicaassistenza.it oppure chiamare il n. 3450901362