Diventa soccorritore volontario SVS, al via il corso base

Diventa Soccorritore Volontario: al via il nuovo Corso Base Gratuito di SVS
Hai mai pensato di fare la differenza nella tua cittá? È il momento giusto per agire e lasciarsi coinvolgere!
SVS (Società Volontaria di Soccorso) ha aperto le iscrizioni al nuovo Corso Base per Soccorritori Volontari con Abilitazione DAE, che si terrà il giorno 15 Settembre, un’opportunità per tutti i cittadini che desiderano avvicinarsi al mondo del Volontariato Sanitario e contribuire attivamente al soccorso e all’assistenza della popolazione.
Il corso è completamente gratuito, aperto a chi ha già compiuto 16 anni, e non è richiesta alcuna esperienza pregressa: solo voglia di imparare, mettersi in gioco e aiutare il prossimo.
Durante il percorso formativo, i partecipanti apprenderanno le nozioni fondamentali di primo soccorso, tecniche di intervento in ambulanza e l’importanza del lavoro di squadra.
Iscriviti ora:
https://gestionale.jforma.it/
jforma/ext/autoreglv?idu= 9894be14-5bf9-4866-8b04- 4aef17090f6a_207_353107_1
Il calendario delle lezioni verrà fornito durante la prima serata.
Inizio corso: 15 Settembre
Sede: Via delle Corallaie 10
Durata e orari: ore 21.00
Per qualsiasi informazione inviare email a formazionesanitaria@
pubblicaassistenza.it oppure chiamare il n. 3450901362
