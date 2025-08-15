Diventa Sommelier a Livorno! Inizio corso a settembre
Un viaggio polisensoriale nel mondo del vino per imparare l’arte della degustazione. Iscrizioni aperte per il corso che inizia a settembre!
Se ami il vino e vuoi trasformare questa passione in una competenza professionale, non perdere l’occasione di iscriverti al corso per sommelier organizzato da FISAR (Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori), in partenza il 22 settembre presso la sede di Livorno.
Un’esperienza unica per scoprire i segreti del vino
Il primo livello, propedeutico ai successivi, è pensato per chi si avvicina al mondo dell’enologia per la prima volta. Si parte dagli strumenti del sommelier – dal tastevin al frangino, dal decanter ai cavatappi – per poi approfondire come disporre i vini in cantina e scegliere il bicchiere giusto per esaltarne aromi e sapori.
Ma non è tutto: il corso è un vero e proprio viaggio sensoriale, dove ogni degustazione è un’esperienza unica. Si parlerà anche del legame tra viticoltura e territorio, delle tecniche di vinificazione e delle migliori forme di allevamento della vite.
Docenti qualificati e degustazioni incluse
Tutte le lezioni saranno tenute da docenti esperti, iscritti all’Albo FISAR o professionisti del settore come agronomi ed enologi.
Ogni incontro prevede la degustazione di tre vini, per mettere subito in pratica ciò che si è appreso.
Le lezioni si terranno (salvo eccezioni) il lunedì alle 21:00 presso la sede FISAR di Livorno, in Scali Cerere 15, con una speciale visita in cantina prevista per l’8 novembre.
Regala il corso a chi ama il vino!
Un’idea regalo originale e formativa? Puoi regalare il corso a una persona cara! Clicca qui per maggiori informazioni.
Non perdere l’occasione!
Se vuoi diventare un esperto di vino o semplicemente approfondire la tua conoscenza enologica, iscriviti ora! Per ulteriori dettagli sul programma e sulle modalità di partecipazione, visita il sito FISAR o contatta la delegazione di Livorno.
Calendario delle lezioni:
- 22/09: Funzioni del sommelier – Luca Canapicchi
- 29/09: Fisiologia dei sensi – Cristina Benedetta Braccini
- 06/10: Analisi sensoriale – Cristina Benedetta Braccini
- 13/10: Viticoltura – Vittorio Faluomi
- 20/10: Vinificazione 1 – Vittorio Faluomi
- 27/10: Vinificazione 2 – Vittorio Faluomi
- 03/11: Spumanti – Arianna Setzu
- 08/11: Visita in cantina (sabato)
- 10/11: Vini speciali – Emilio Bellatalla
- 12/11: La birra – Simone Cantoni
- 17/11: Vini passiti e particolari – Emilio Bellatalla
- 24/11: Legislazione – Luca Canapicchi
- 01/12: I distillati – Emilio Bellatalla
Direttrice del corso: Ilaria Serra
Affrettati, i posti sono limitati! Per iscrizioni e informazioni clicca qui. Diventa un sommelier con FISAR Livorno! 🍷
