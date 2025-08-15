Home

15 Agosto 2025

Diventa Sommelier a Livorno! Inizio corso a settembre

Diventa Sommelier a Livorno! Inizio corso a settembre

Un viaggio polisensoriale nel mondo del vino per imparare l’arte della degustazione. Iscrizioni aperte per il corso che inizia a settembre!

Se ami il vino e vuoi trasformare questa passione in una competenza professionale, non perdere l’occasione di iscriverti al corso per sommelier organizzato da FISAR (Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori), in partenza il 22 settembre presso la sede di Livorno.

Un’esperienza unica per scoprire i segreti del vino

Il primo livello, propedeutico ai successivi, è pensato per chi si avvicina al mondo dell’enologia per la prima volta. Si parte dagli strumenti del sommelier – dal tastevin al frangino, dal decanter ai cavatappi – per poi approfondire come disporre i vini in cantina e scegliere il bicchiere giusto per esaltarne aromi e sapori.

Ma non è tutto: il corso è un vero e proprio viaggio sensoriale, dove ogni degustazione è un’esperienza unica. Si parlerà anche del legame tra viticoltura e territorio, delle tecniche di vinificazione e delle migliori forme di allevamento della vite.

Docenti qualificati e degustazioni incluse

Tutte le lezioni saranno tenute da docenti esperti, iscritti all’Albo FISAR o professionisti del settore come agronomi ed enologi.

Ogni incontro prevede la degustazione di tre vini, per mettere subito in pratica ciò che si è appreso.

Le lezioni si terranno (salvo eccezioni) il lunedì alle 21:00 presso la sede FISAR di Livorno, in Scali Cerere 15, con una speciale visita in cantina prevista per l’8 novembre.

Regala il corso a chi ama il vino!

Un’idea regalo originale e formativa? Puoi regalare il corso a una persona cara! Clicca qui per maggiori informazioni.

Non perdere l’occasione!

Se vuoi diventare un esperto di vino o semplicemente approfondire la tua conoscenza enologica, iscriviti ora! Per ulteriori dettagli sul programma e sulle modalità di partecipazione, visita il sito FISAR o contatta la delegazione di Livorno.

Calendario delle lezioni:

22/09 : Funzioni del sommelier – Luca Canapicchi

: Funzioni del sommelier – Luca Canapicchi 29/09 : Fisiologia dei sensi – Cristina Benedetta Braccini

: Fisiologia dei sensi – Cristina Benedetta Braccini 06/10 : Analisi sensoriale – Cristina Benedetta Braccini

: Analisi sensoriale – Cristina Benedetta Braccini 13/10 : Viticoltura – Vittorio Faluomi

: Viticoltura – Vittorio Faluomi 20/10 : Vinificazione 1 – Vittorio Faluomi

: Vinificazione 1 – Vittorio Faluomi 27/10 : Vinificazione 2 – Vittorio Faluomi

: Vinificazione 2 – Vittorio Faluomi 03/11 : Spumanti – Arianna Setzu

: Spumanti – Arianna Setzu 08/11 : Visita in cantina (sabato)

: (sabato) 10/11 : Vini speciali – Emilio Bellatalla

: Vini speciali – Emilio Bellatalla 12/11 : La birra – Simone Cantoni

: La birra – Simone Cantoni 17/11 : Vini passiti e particolari – Emilio Bellatalla

: Vini passiti e particolari – Emilio Bellatalla 24/11 : Legislazione – Luca Canapicchi

: Legislazione – Luca Canapicchi 01/12: I distillati – Emilio Bellatalla

Direttrice del corso: Ilaria Serra

Affrettati, i posti sono limitati! Per iscrizioni e informazioni clicca qui . Diventa un sommelier con FISAR Livorno! 🍷

