Diventa un piccolo pompiere per un giorno, a Piombino arriva Pompieropoli

11 Maggio 2022

Piombino (Livorno) 11 maggio 2022

Nei giorni 14 e 15 maggio p.v., avrà luogo la manifestazione denominata “Pompieropoli 2022”, organizzata dal Comune di Piombino in

collaborazione con lo scrivente Comando e con le Sezioni di Livorno e Pisa dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco e con l’Associazione Kiwanis di Piombino.

La finalità della manifestazione è quella di far conoscere ai giovanissimi le istituzioni dedite al soccorso ed all’ordine pubblico nonché le organizzazioni di volontariato e protezione civile presenti sul territorio, i mezzi e le attrezzature in rispettivo uso ed inoltre quella di fornire istruzioni in

materia di corretti comportamenti di autotutela, promuovendo la cultura della sicurezza negli ambiti di vita e di lavoro.

La manifestazione avrà luogo, all’interno del Campo di Atletica “L. Simeone” in via Maestri del Lavoro a Piombino e vedrà la partecipazione di tutti i soggetti promotori con propri mezzi e stand espositivi (Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Capitaneria di

Porto nonché delle tre associazioni che si occupano del soccorso sanitario sul territorio Comunale – Pubblica Assistenza, Misericordia e Croce Rossa).

Prevista inoltre la presenza di personale delle Associazioni Scout ENPA, AGESCI, CNGEI..

In una zona dedicata, lo scrivente Comando, in collaborazione con la Sezione di Livorno e con quella di Pisa dell’Associazione Nazionale VV.F., allestirà un percorso a tema denominato “Pompieropoli” nel quale i bambini, accompagnati da personale VF, si cimenteranno in semplici

prove di abilità con l’uso di attrezzature tipiche dei vigili del fuoco.

Al termine del percorso ai giovani partecipanti saranno consegnati i diplomi di “pompiere per un giorno”.

E’ prevista inoltre un’area esercitativa in cui gli ospiti potranno assistere a simulazioni di soccorso a seguito di incidente stradale ed a ricerche con l’utilizzo delle unità cinofile e di una postazione allestita mediante una tenda pneumatica, all’interno della quale saranno presentati audiovisivi e

materiale informativo in tema di sicurezza.

