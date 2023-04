Home

Diventare carabiniere, 143° corso formativo, come fare domanda

19 Aprile 2023

Roma 19 aprile 2023 – Diventare carabiniere, 143° corso formativo, come fare domanda

Nuova campagna di comunicazione per l’arruolamento nell’Arma ed in particolare in vista del bando per il 143° Corso Formativo Annuale per Allievi Carabinieri.

L’obiettivo è far conoscere le attività ed i valori dell’Istituzione attraverso immagini di Carabinieri in attività professionali e di formazione con riferimento ai giovani.

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito web dell’Arma https://www.carabinieri.it nella sezione Area Concorsi>Reclutamento>Diventare Carabiniere mentre il bando sarà visibile nella sezione Area Concorsi>Concorsi Pubblici.

