Divertimento e amicizia al raduno interregionale per gli atleti biancoverdi under 7

12 Marzo 2023

Livorno 12 marzo 2023

Anche in una città, come quella di Massa, che non vanta eccellenti tradizioni nello sport della palla ovale; i bambini biancoverdi hanno trovato il modo per divertirsi e per esaltarsi.

In questa domenica, sotto un piacevolissimo sole; il Livorno Rugby under 7 ha disputato presso il Centro Giovanile di via Marina Vecchia a Massa un raggruppamento ‘interregionale’, nel quale l’indiscussa protagonista è risultata l’amicizia.

Indescrivibile l’entusiasmo dei tanti rugbisti protagonisti dell’evento, che ha simpaticamente coinvolto gli atleti di due rappresentative della LundaX Lions Amaranto Livorno, di due rappresentative del Gispi Prato e, inoltre, di Spezia e, appunto, Apuani Massa e Unicusano Livorno Rugby.

Tante e tutte piacevoli le partite tra le sette compagini al via.

Tutti i presenti hanno interpretato nel migliore dei modi il clima del raggruppamento.

Nessuno ha conteggiato le (belle) mete registrate nel corso delle varie gare. L’obiettivo del sano divertimento è stato raggiunto da tutti quanti.

Soddisfattissime le allenatrici-educatrici biancoverdi Silvia Nocelli e Mariana Cimbala, che hanno utilizzato nel corso dell’intensa domenica questi atleti:

Ada De Leonibus, Lorenzo Topi, Marko Sula, Tommaso Strambi, Sebastiano Perossini, Zeno Vitillo, Enea Borrelli e il debuttante Gianmarco Pontrelli.

