26 Aprile 2025

Livorno 26 aprile 2025 Divertimento e mete per i Lions under 8 al torneo di Recco

Tanto divertimento e tante mete per gli under 8 della LundaX Lions Amaranto al torneo ‘Bertamino’ disputato in questo venerdì festivo sul sintetico del ‘Carlo Androne’ di Recco. Soddisfattissimo delle riposte giunte anche alle porte di Genova appare lo staff di allenatori-educatori composto da Ilaria Arrighi, Biagio Lembo e Giacomo Marchi, coadiuvati dai dirigenti Lisa Sicilia e Massimo Lodi e, nella circostanza, supportati da Emanuele Bertolini. Dieci le squadre presenti, a rappresentare tre regioni.

L’ampia rosa a disposizione ha consentito agli amaranto di scendere in campo con due formazioni, inserite in due gironi distinti. La LundaX Lions Amaranto ‘1’ ha giocato il raggruppamento A, insieme a Superba Genova ‘2, ai padroni di casa della Pro Recco, agli Amatori Cecina ‘1’ e ai Lyons Piacenza. La LundaX Lions Amaranto ‘2’, nel girone B, si è invece confrontata con Amatori Cecina ‘2’, CUS Genova, Province dell’Ovest Genova e Superba Genova. 11 i punti ottenuti (due vittorie e due sconfitte) dalla LundaX Lions Amaranto ‘1’, 9 i punti guadagnati (una vittoria, un pareggio e due sconfitte) dalla LundaX Lions Amaranto ‘2’.

Le due compagini dei ‘leoncini’ hanno chiuso i rispettivi raggruppamenti al terzo posto (e dunque hanno conquistato la quinta e la sesta posizione nella graduatoria generale). Ma ben più del ruolino di marcia e dei dati tecnici – che in questa categoria hanno un valore del tutto secondario – la soddisfazione nasce dall’evidente crescita di tutti gli elementi (si tratta di giovanissimi rugbisti nati negli anni 2017 e 2018)

. Qualità da confermare al prestigiosissimo torneo nazionale Bottacin di Padova, in programma giovedì primo maggio. I livornesi under 8 protagonisti a Recco: Giorgio Madrigali, Jacopo Montauti, Alessandro Angiolini, Tommaso Augusti, Liam Quarto, Francesco Anderlucci, Jacopo Bargellini, Luigi Ascione, Leonardo Bertolini, Giacomo Lembo, Diego Landucci, Giorgio Pierini, Joele Ceselli.

