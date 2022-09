Home

Divertimento e risate: il bel ritiro degli under 9 Lions Amaranto Livorno

6 Settembre 2022

Livorno 6 settembre 2022 – Divertimento e risate: il bel ritiro degli under 9 Lions Amaranto Livorno

La stagione 2022/23 dei Lions Amaranto Livorno under 9 è iniziata con un ritiro all’insegna del sorriso.

Giornate di puro divertimento per i giovanissimi ‘leoncini’ classe 2014 e 2015 tra la riviera pisana e un parco divertimenti di Livorno.

Gli atleti labronici si sono ritrovati presso il Parco Acquatico Sunlight di Tirrenia. Poi, in un sabato caratterizzato dalla pioggia, tutti quanti al parco labronico Hakuna Matata. Infine, domenica 4, nel terzo ed ultimo giorno di ritiro, amaranto ai Bagni Nirvana di Calambrone.

Un fine settimana intenso, tra vari allenamenti. Non è mancato il sano divertimento tra tuffi, esercizi manuali e tantissimi giochi. Gli instancabili e impagabili allenatori-educatori Denise Bargagna, Davide Strazzullo e Alessandro Landi, coadiuvati dai dirigenti Alessandra Taccola, Lisa Pelletti, Sandro Cabella e Gabriele Sardi, non nascondono la loro soddisfazione per le risposte giunte e per il contagioso entusiasmo di questi giovanissimi rugbisti. I 19 ‘leoncini’ protagonisti in questo memorabile ritiro: Giorgio Formichini, Mattia Vitiello, Francesco Pinna, Davide Bargellini, Andrea Sardi, Ernesto Baldacci Cerbone, Giulio Cipriani, Manuel Sparacino, Beatrice Busicchia, Mattia Turchi, Matteo Iacoponi, Lorenzo Cabella, Tommaso Pannese, Sole Bartoli, Matteo Gambacciani, Davide Fraddanni, Samuele Fraschetti, Ettore Banchini, Leon Quarto.

