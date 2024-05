Home

Cronaca

Divieti di sosta in zona D per riprese televisive e nessuna alternativa di parcheggio. E’ possibile ricorrere al Tar entro 60 giorni

Cronaca

27 Maggio 2024

Divieti di sosta in zona D per riprese televisive e nessuna alternativa di parcheggio. E’ possibile ricorrere al Tar entro 60 giorni

Livorno 27 maggio 2024 – Divieti di sosta in zona D per riprese televisive e nessuna alternativa di parcheggio. E’ possibile ricorrere al Tar entro 60 giorni

Riceviamo e pubblichiamo la lettera che esprime il disagio per il divieto di parcheggio in zona D senza alternative

“Praticamente per un giorno e mezzo numerosi posti auto in zona D, area già normalmente “dolente” stante la carenza cronica di parcheggi, sono oggetto di divieto di sosta per riprese televisive.

Sperando di sbagliarmi, non ho letto di alternative offerte ai residenti come, ad esempio, la possibilità di parcheggiare lungo gli Scali.

Il divieto ha in un colpo tolto ai cittadini i posti di via del Tempio, Largo Emanuele Filiberto e tutta la fascia adiacente al Vespucci, lato via Diaz.

Peraltro, ormai da mesi, 6 o 7 posti, in questa fascia, sono transennati per sicurezza e non vi è alcun segno che faccia intravedere l’inizio di lavori di ripristino.

I cartelli di divieto di sosta,per le citate riprese televisive, non riportano indicazioni di alternative “compensative”.

Sempre lieto di sbagliarmi, ma comunque scarsa sarebbe stata la rilevanza data a misure alternative, dovrebbe altrimenti bastare ai residenti la gloria che deriverà dall’essere l’area al centro delle riprese?”

Per dare un risposta al nostro lettore, questo è il testo della determina n° 4383 del 21 maggio 2025 con efficacia per i giorni 27 e 28 maggio. Nel testo della Determina non si fa riferimento a nessuna soluzione alternativa temporanea, però come ricordato nella stessa,

è possibile fare ricorso al Tar entro 60 giorni dalla data della pubblicazione

Divieti di sosta in zona D per riprese televisive e nessuna alternativa di parcheggio

Determina n° 4383 del 21 maggio 2025

ORDINANZA DI DIVIETO DI SOSTA IN VIA DEL TEMPIO, PIAZZA BENAMOZEGH, LARGO

EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA E VIA DELLE MACCHIE PER ESECUZIONE RIPRESE MINISERIE

TELEVISIVA.

ORDINA

Divieti di sosta in zona D per riprese televisive e nessuna alternativa di parcheggio

1) Con efficacia dalle ore 17.00 del 27/5/2024 alle ore 20.00 del 28/5/2024:

• l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati in via del Tempio nel

tratto compreso tra via Cairoli e largo Emanuele Filiberto di Savoia;

• l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in largo Emanuele Filiberto di Savoia

(tutti gli spazi ivi presenti);

• l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Elia Benamozegh (lato

ovest) nel tratto compreso tra via Giuseppe Chiarini e via Francesco Crispi;

2) Con efficacia dalle ore 15.00 del 26/5/2024 fino alle ore 20.00 del 27/5/2024:

• l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati di via delle Macchie

nel tratto compreso tra il civico 9 (ingresso Casa Circondariale) e via della Padula e

nell’intera area di parcheggio adiacente.

I divieti suddetti, che comporteranno l’abrogazione degli spazi di sosta a pagamento ivi presenti,

devono intendersi “eccetto mezzi della produzione Mari Film Srl”.

I divieti suddetti non dovranno inoltre interessare gli spazi di sosta per veicoli al servizio delle

persone disabili ivi presenti, che dovranno rimanere accessibili in condizioni di sicurezza.

DISPONE

b) AVR Spa quale impresa titolare dell’appalto per il servizio di segnaletica temporanea del

Comune di Livorno dovrà assolvere gli obblighi inerenti la collocazione della prescritta segnaletica

(per quanto concerne I paragrafi 2) e 3), conformemente a quanto disposto dal DPR 16 dicembre

1992 (Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada) e dal Decreto del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002, “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici,

differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”e più

specificatamente:

 apporre e mantenere nelle ore diurne e notturne in perfetta efficienza la segnaletica stradale;

 apporre almeno 48 ore prima rispetto al termine iniziale di efficacia del presente Atto la

segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata, ai sensi dell’art. 6, c. 4, lettera f), e

dell’art. 7, c. 1, lettera a), del Codice della Strada. L’avvenuta apposizione dovrà essere

comunicata tempestivamente al Comando della Polizia Municipale per le verifiche di

competenza;

 disciplinare la sosta mediante gli opportuni cartelli di prescrizione;

 ripristinare la segnaletica orizzontale e verticale permanente eventualmente oscurata,

cancellata, danneggiata o rimossa.

b) Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia stradale sono incaricati del controllo sul rispetto del presente

provvedimento.

c) Ai sensi dell’art. 4 del Disciplinare sulla pubblicazione degli atti nell’Albo on-line, approvato con

Deliberazione della Giunta Comunale n. 10/2012, il presente provvedimento viene pubblicato

nell’Albo Pretorio on-line del Comune di Livorno.

d) Il presente Atto è trasmesso a Mari Srl, agli organi di Polizia Locale del Comune di Livorno e ai

soggetti interessati per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza.

AVVISA

che contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso al T.A.R. della Toscana ovvero ricorso

straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 gg. dalla data della

pubblicazione.

Divieti di sosta in zona D per riprese televisive e nessuna alternativa di parcheggio