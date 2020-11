Home

17 Novembre 2020

Divieti di sosta per la posa della fibra ottica, le zone interessate

Lavori fino al 4 dicembre . Divieti di sosta per interventi di posa fibra ottica

Livorno, 17 novembre 2020

Partono in questi giorni alcuni interventi di posa cavi della fibra ottica; con manomissione del suolo e del sottosuolo di alcune vie cittadine, e successivo ripristino.

I lavori, che si concluderanno entro la prima settimana di dicembre; comporteranno restringimenti di carreggiata e divieti di sosta, mentre sarà garantita la circolazione dei veicoli e il transito dei pedoni.

Questo il quadro dei provvedimenti che saranno di volta in volta in vigore

I cittadini sono invitati a prestare attenzione ai cartelli di divieto, che saranno collocati in strada almeno 48 ore prima dell’inizio dei lavori

1 – divieto di sosta con rimozione forzata in via Campania per venti metri prima e dopo il civico 144;

2 – divieto di sosta con rimozione forzata in via Campania, da venti metri prima del civico 93 sino a venti metri dopo il civico 121 (senza restringimento di carreggiata)

3 – divieto di sosta con rimozione forzata in via dei Pelaghi da venti metri prima del civico 18 sino a venti metri dopo il civico 72, con restringimento di carreggiata ai civici 20 e 30;

4 – divieto di sosta con rimozione forzata in via dei Pelaghi, per venti metri prima e dopo il civico 135;

5 – divieto di sosta con rimozione forzata in via dei Pelaghi, da venti metri prima del civico 47 a venti metri dopo il civico 73;

6 – divieto di sosta con rimozione forzata in via Puglie, a partire dall’intersezione con via Campania, lato civici dispari;

7 – divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati di via Brigata Garibaldi, da venti metri prima del civico 1 sino a venti metri dopo il civico 18, con restringimento di carreggiata e spostamento di due spazi per disabili nei punti più vicini non interessati ai lavori;

8 – divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati di via Fioravanti, da venti metri prima del civico 27 sino a venti metri dopo il civico 50, con restringimento di carreggiata e spostamento di uno spazio per disabili;

9 – divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati di via dei Pini da venti metri prima del civico 2 sino a venti metri dopo il civico 17a, con restringimento di carreggiata;

10 – divieto di sosta con rimozione forzata in viale della Libertà dal civico 34 al civico 64.

