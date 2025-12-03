Home

Cronaca

Divieto camion sul Romito, il Consiglio di Zona: “gli abusi continuano, autisti: rivolgetevi ai sindacati se vi impongono il passaggio”

Cronaca

3 Dicembre 2025

Divieto camion sul Romito, il Consiglio di Zona: “gli abusi continuano, autisti: rivolgetevi ai sindacati se vi impongono il passaggio”

Livorno 3 dicembre 2025 Divieto camion sul Romito, il Consiglio di Zona: “gli abusi continuano, autisti: rivolgetevi ai sindacati se vi impongono il passaggio”

Romito, aumento dei camion nonostante il divieto: il Consiglio di Quartiere 7 lancia l’allarme

Il Consiglio di Quartiere 7 torna a segnalare un problema che sta creando crescente preoccupazione tra residenti e istituzioni: l’aumento dei transiti illegittimi di autocarri sulla tratta Maroccone–Castiglioncello, nonostante il divieto introdotto dalla Prefettura per tutelare sicurezza stradale e ambiente.

A denunciarlo è il presidente del Consiglio di Quartiere, Claudio Sodano, che riferisce di numerose segnalazioni ricevute nelle ultime settimane da parte dei cittadini: testimonianze, foto e messaggi che documenterebbero un incremento dei passaggi soprattutto nelle ore centrali della giornata, con camion diretti o provenienti dal Romito.

Secondo Sodano, i casi più frequenti riguardano sia autisti non locali, che potrebbero non aver ancora interiorizzato la nuova segnaletica, sia – fatto più grave – autisti livornesi, che dovrebbero invece conoscere perfettamente il divieto. «Non possiamo ignorare quanto ci viene riferito. È nostro dovere dare voce alla collettività», afferma il presidente.

L’appello agli autisti: “Rivolgetevi ai sindacati se vi impongono il passaggio”

Da ex segretario generale della UILTrasporti, Sodano si rivolge direttamente agli autisti dipendenti, ricordando che nessun datore di lavoro può costringerli a percorrere una tratta interdetta. «Invito i lavoratori a rivolgersi ai sindacati qualora venisse richiesto loro di violare il divieto», sottolinea.

Un richiamo particolare è rivolto anche ai padroncini, che rischiano conseguenze pesantissime: «La sospensione della patente o il ritiro della carta di circolazione possono compromettere la loro attività. Vale la pena rischiare?».

Controlli in aumento, ma servono verifiche anche in orari critici

Il Consiglio di Quartiere conferma che i controlli ci sono e sono già stati intensificati. Negli ultimi giorni, infatti, la Polizia Stradale ha fermato alcuni autocarri:

uno in direzione nord, nella bretella parallela alla Cala del Leone , sottoposto a un controllo approfondito;

un altro in direzione sud, dopo il viadotto Arancio, fatto sostare nell’area di parcheggio prima dell’uscita di Castiglioncello Spianate.

Secondo Sodano, tuttavia, è necessario un ulteriore passo: «Chiediamo un coordinamento mirato tra Polizia Stradale e Polizie Locali di Livorno e Rosignano, per potenziare i controlli anche nelle fasce orarie più sensibili, finché non diventerà normale rispettare l’Ordinanza Prefettizia».

Sicurezza del Romito al centro

Il messaggio è chiaro: il divieto non è un dettaglio amministrativo, ma una misura essenziale per tutelare la sicurezza dei cittadini, evitando incidenti lungo una tratta nota per criticità e pericolo.

Il Consiglio di Quartiere 7 continuerà quindi a monitorare la situazione e a sollecitare controlli costanti, affinché la normativa venga rispettata e la strada resti sicura per tutti.

Divieto camion sul Romito, il Consiglio di Zona: “gli abusi continuano, autisti: rivolgetevi ai sindacati se vi impongono il passaggio”